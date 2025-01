Battuta di pesca all’Isola Rossa: morti Pietro Satta, titolare del ristorante L’Osteria de’ Mercati, e Maurizio Rossi

Nelle scorse ore si è consumata una tragedia che ha scosso la comunità sassarese e oltre: Pietro Satta, 48 anni, noto ristoratore titolare de L’Osteria de’ Mercati a Sassari, e Maurizio Rossi, ligure di 71 anni che da anni trascorreva le sue vacanze a Trinità D’Agultu, hanno perso la vita durante una battuta di pesca all’Isola Rossa, nel tratto di mare vicino alla spiaggia La Marinedda. La barca su cui si trovavano si è capovolta, e i due uomini sono rimasti intrappolati tra le onde e la scogliera. Nonostante i tempestivi interventi di soccorso da parte della Guardia Costiera, dei vigili del fuoco e degli altri gruppi di emergenza, purtroppo non c’è stato nulla da fare.

La notizia della tragedia ha sconvolto la comunità locale, e in particolare quella di Sassari, dove Pietro Satta era molto stimato non solo per la sua cucina, ma anche per il suo impegno nella vita sociale della città. La sua scomparsa lascia un vuoto immenso, così come quella di Maurizio Rossi, che frequentava Trinità D’Agultu con affetto e passione.

I soccorsi, tra cui sommozzatori dei vigili del fuoco, elicotteri e squadre di salvataggio, sono giunti tempestivamente, ma purtroppo non sono riusciti a salvarli. Un grande dolore per le famiglie, che affrontano una perdita immensa, e per tutta la comunità che piange due uomini noti per la loro umanità e la loro passione per la vita.