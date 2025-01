Manfredi Tallarico, originario di Merano, muore arrampicandosi su una parete rocciosa a Roio, L’Aquila

Tragedia nel primo pomeriggio nella frazione aquilana di Roio, in località Fossa di Valleona, dove Manfredi Tallarico, un giovane di 20 anni originario di Merano (Bolzano), ha perso la vita dopo essere precipitato da una parete rocciosa mentre si arrampicava.

Manfredi Tallarico, studente fuori sede iscritto alla facoltà di Odontoiatria all’Università dell’Aquila, si trovava sul posto insieme ad un amico per una passeggiata. È stato proprio quest’ultimo, dopo aver perso di vista il ragazzo e aver tentato inutilmente di chiamarlo, ad allertare i soccorsi.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto l’elisoccorso con il personale del 118, ma per Manfredi Tallarico non c’è stato nulla da fare: sarebbe morto sul colpo. Il magistrato ha disposto il trasferimento della salma in ospedale per gli accertamenti del caso. Le autorità stanno indagando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e chiarire le cause che hanno portato alla tragedia.