Negli ultimi anni, la sicurezza delle abitazioni è diventata una priorità per molti, spingendo sempre più persone a valutare soluzioni innovative e più sicure per proteggere la propria casa. Una delle operazioni più comuni in questo ambito è la Trasformazione serratura da doppia mappa a cilindro europeo, un intervento che garantisce maggiore protezione contro i tentativi di effrazione e una migliore gestione delle chiavi.

Perché passare al cilindro europeo

Le serrature a doppia mappa, un tempo molto diffuse, sono oggi considerate meno sicure rispetto ai cilindri europei. Questo perché sono più vulnerabili a tecniche di scasso come il cosiddetto “key bumping” o la “chiave bulgara”, strumenti sempre più utilizzati dai malintenzionati. La Trasformazione serratura da doppia mappa a cilindro europeo rappresenta dunque una scelta intelligente per chi vuole migliorare la sicurezza della propria porta senza doverla sostituire completamente.

I cilindri europei offrono vantaggi significativi: sono dotati di tecnologie avanzate che impediscono l’apertura forzata, come sistemi anti-bumping, anti-trapano e anti-picking. Inoltre, le chiavi dei cilindri europei possono essere duplicate solo presso centri autorizzati, riducendo il rischio di copie non autorizzate.

Fasi della trasformazione

La Trasformazione serratura da doppia mappa a cilindro europeo è un’operazione che richiede una certa attenzione ai dettagli. Solitamente, l’intervento viene svolto da un fabbro esperto, ma è utile conoscere le fasi principali per comprendere meglio il processo.

Valutazione della serratura esistente

Prima di iniziare la trasformazione, è necessario verificare il tipo di serratura installata e le caratteristiche della porta. Alcune porte blindate più vecchie potrebbero richiedere l’aggiunta di adattatori o la sostituzione dell’intero blocco serratura. Rimozione della serratura a doppia mappa

Il primo passo operativo consiste nel rimuovere la serratura a doppia mappa. Questo comporta lo smontaggio del pannello interno della porta per accedere al meccanismo, quindi l’estrazione della vecchia serratura e delle sue componenti. Installazione del cilindro europeo

Successivamente, viene installata una nuova serratura progettata per ospitare il cilindro europeo. Il cilindro viene fissato e collegato al meccanismo della porta, garantendo il corretto allineamento con il defender, una piastra di protezione esterna che impedisce manomissioni. Test e collaudo

Una volta completata l’installazione, si effettuano test per verificare il corretto funzionamento della nuova serratura. Questo include l’apertura e la chiusura della porta, oltre alla verifica del sistema di protezione contro le effrazioni.

Vantaggi della trasformazione

Optare per la Trasformazione serratura da doppia mappa a cilindro europeo offre numerosi vantaggi. Oltre a una maggiore sicurezza, questa operazione permette di migliorare la praticità: le chiavi dei cilindri europei sono più compatte e leggere rispetto a quelle delle serrature a doppia mappa, e la loro gestione risulta più comoda nella vita quotidiana.

Quando rivolgersi a un professionista

Anche se alcuni appassionati del fai-da-te potrebbero essere tentati di effettuare la trasformazione autonomamente, è sempre consigliabile affidarsi a un fabbro qualificato. Un esperto sarà in grado di scegliere i componenti più adatti, effettuare l’installazione corretta e garantire che la porta mantenga intatte le sue proprietà di sicurezza.

Conclusioni

La Trasformazione serratura da doppia mappa a cilindro europeo è un investimento nella sicurezza della propria casa. Grazie ai suoi vantaggi in termini di protezione e praticità, rappresenta una scelta indispensabile per chi desidera dormire sonni tranquilli, sapendo di aver adottato una soluzione moderna ed efficace.