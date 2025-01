BR1 Happiness For Children si presenta al pubblico

Può un grande dolore trasformarsi in energia? Si può partire da un pianto ed arrivare a regalare sorrisi?

Si è aperta con queste due domande la serata di presentazione del fittissimo calendario di attività dell’Associazione BR1 Happiness For Children, fondata in onore e memoria di Bruno Arena: padre, uomo, atleta ed imprenditore amato e competente.

In tanti i presenti che si sono alternati, amici, artisti ed Istituzioni – in occasione dell’apertura lavori anche il Sindaco metropolitano Enrico Trantino e il presidente dell’ARS On. Gaetano Galvagno – che hanno dato vita, fattivamente, ad una presentazione mirata a portare alla conoscenza di tutti un’associazione fondata su 4 pilastri: quello formativo, quello editoriale, quello della sensibilizzazione e quello dell’organizzazione di eventi con finalità benefiche.

La mission: la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, secondo i valori di BR1.

Le oltre quattrocentocinquanta persone presenti in sala si sono accomodate in un salotto virtuale, presentato da Emanuele Bettino (speaker di Studio 90 Italia), impreziosito dalla magia dirompente del mago Dimis e con l’accompagnamento musicale di John Lui.

Subito la descrizione dei lavori da parte del Presidente Marco Fondacaro: “Straordinario vedere quante persone si siano rivolte a noi, con la sola esigenza di dare il proprio tempo, energie e competenze. Bruno è stato un grande amico ed un grande padre, capace di trasferire ai propri cari azioni, gesti, preziosi insegnamenti ed esperienza e nulla di tutto ciò va perduto”.

L’associazione ha stretto sin da subito relazioni importanti con l’Ospedale Garibaldi – Nesima di Catania, donando cinquanta libri, a corredo della biblioteca di prossima istituzione presso il reparto di pediatria. Progetti in corso anche con il reparto di oncologia pediatrica presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico G. Rodolico – San Marco.

La BR1 ha in corso eventi di beneficienza, progetti educativi e campagne di sensibilizzazione, così ha raccontato – tra gli altri amici intervenuti – Vincenzo Viola, associato e capo vasca presso la piscina Poseidon, che ha accolto la BR1 in occasione dei brevetti natatori di dicembre ‘24.

Questi i primi interventi concreti, unitamente ad una densa rete di attività, volte a prevenire il disagio giovanile nelle sue varie forme, per costruire una società più attenta ed inclusiva.

Prossimo appuntamento l’08 di febbraio, presso la Piscina Francesco Scuderi in via Zurria a Catania, in cui si svolgerà una partita di pallanuoto a scopo benefico, in memoria di Bruno.

Nella programmazione anche spettacoli teatrali, gare sportive, laboratori per i piccoli ed eventi di aggregazione, fino al meeting commemorativo di lunedì 25 agosto.

Non meno significativi gli impegni sul campo editoriale.

Il news d’informazione sul sito web

La realizzazione di podcast dedicati all’infanzia e all’ adolescenza

La pubblicazione di un libro di fiabe “Spunti di vista”

Le di un fumetto di sensibilizzazione al disagio giovanile.

Altrettanto importante il contributo dedicato dall’ associazione alla formazione.

Attraverso lo strumento TABICO (Talenti Abilità Competenze) le attività, promosse in collaborazione con l’ associazione Amorevolmente insieme e la cooperativa Prospettive, ed

I corsi dedicati agli universitari ed ai giovani professionisti, sono un percorso di crescita personale, finalizzato all’ampliamento delle competenze e abilità personali e professionali (gestione dei bisogni, gestione delle emozioni, autostima, assertività, intelligenza emotiva, comunicazione e relazione interpersonale, problem solving, gestione del tempo, etc.).

Senza trascurare infine le attività di sensibilizzazione condotte attraverso tre programmi dedicati.

Crescere e nutrire

Tale programma è finalizzato a sensibilizzare i giovani e i loro genitori sulla fase critica dell’adolescenza, attraverso incontri propedeutici alla somministrazione di questionari, strutturati in modo da fare emergere criticità e talenti, che, una volta elaborati, verranno esposti in un incontro pubblico a fine maggio.

Help BR1 Happiness For Children

Creazione di un TEAM d’aiuto per il disagio giovanile dei giovani adolescenti in condizioni svantaggiate, formato da due avvocati (un civilista e un penalista), da un neuropsichiatra infantile e un neurologo

La cultura del riciclo

In collaborazione con Sicilia riciclo attività divulgativa nelle scuole

Il momento più importante della serata, il commovente saluto di ringraziamento di Maurizio Arena, papà di Bruno, chiamato sul palco insieme al nipote Giorgio (figlio di Bruno e fratello maggiore di Nicoletta) ed alle splendide donne della famiglia Arena – Platania, Antonietta, Ornella e Santina: “Bruno era così amava circondarsi di amici e ad ognuno di loro ha lasciato un pezzetto del suo cuore; custoditelo con amore e fatevi contagiare dal suo entusiasmo”; conclude, infine, Maurizio: “Bruno era certo che un’infanzia serena potesse trasformare il destino di ogni bambino, facendolo crescere come un adulto forte e consapevole; questo pensiero è il motore di ogni attività della nostra associazione”. Azioni tangibili che trasmettono i suoi valori di amore, empatia e condivisione.