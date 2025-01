Rino Logiacco: un Uomo al servizio di Melicucco, candidato ideale per le Politiche Sociali?

Rino Logiacco, figura di spicco nel panorama culturale calabrese e appassionato promotore della storia locale, si è dichiarato disponibile a mettere le sue competenze e il suo impegno al servizio della sua città natale, Melicucco.

Con un curriculum che spazia dalla pubblicazione di opere storiche significative alla partecipazione attiva nel teatro dialettale e alla ricezione di riconoscimenti per il suo contributo culturale, Logiacco incarna l’eccellenza locale. Il suo potenziale ruolo come assessore alle politiche sociali rappresenterebbe un’opportunità per la comunità di beneficiare di un professionista competente e profondamente radicato nel territorio.

A livello locale, scegliere in base al merito e premiare le eccellenze locali non è solo un atto di giustizia, ma anche una strategia vincente per lo sviluppo della comunità. Persone come Rino Logiacco portano con sé una conoscenza diretta del territorio e delle sue necessità, unita a un entusiasmo autentico per il bene comune. Investire in figure di questo calibro significa garantire un futuro prospero e coeso per la cittadinanza.

E voi, cittadini di Melicucco, cosa ne pensate? Ritenete che sia arrivato il momento di valorizzare personalità come Rino Logiacco, che con il loro operato hanno già dimostrato amore e dedizione per il proprio paese? Il dibattito è aperto: il vostro parere è fondamentale per costruire insieme un’amministrazione che sappia rispondere alle vere esigenze della comunità.