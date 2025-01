Giulia Muti: luce e positività nel suo nuovo singolo “Perfetto”

Con “Perfetto”, Giulia Muti inaugura una nuova fase artistica dopo due anni di pausa. Questo brano, nato dalla collaborazione con Alessio Bernabei, rappresenta una rinascita personale e professionale. “Perfetto” è un inno alla speranza e alla luce dopo il buio, con un messaggio di rispetto e positività che tocca corde universali.

Giulia racconta l’emozione di lavorare con Bernabei e la forza di una canzone che parla anche di lei. Nei prossimi mesi, l’artista promette nuova musica e live, portando avanti un progetto ricco di passione e nuove avventure.

Il tuo nuovo singolo è appena uscito! Qual è la storia dietro questa canzone e cosa rappresenta per te?

Questo brano nasce da una mia collaborazione con Alessio Bernabei.

Il testo di Perfetto nasce da una sua creazione, un testo a cui mi ha dato modo di mettere mano con modifiche e integrazioni per renderlo anche mio.

Questo singolo per me è simbolo di rinascita, dopo essere stata ferma due anni dalla pubblicazione, il mio progetto prende nuova forma con la grande carica emotiva e professionale che mi ha trasmesso Alessio.

Il testo sembra molto profondo e ricco di emozioni. È nato da un’esperienza personale? Qual è il messaggio che vuoi trasmettere?

Quando Alessio mi ha presentato questo brano per la prima volta, già dal primo ascolto di una sua bozza ho capito che mi rappresentava, che parlava anche di me , di una situazione che avevo vissuto ed è stato più facile anche poterlo interpretare. Con questo brano voglio trasmettere un messaggio di positività che dopo il buio c’è sempre la luce, di continuare a credere nell’amore anche se si è stati delusi o se si è attraversato un periodo buio tutto riprende forma.

Hai sperimentato con nuovi suoni o approcci nella produzione di questa canzone? Com’è stato il lavoro in studio?

Come già detto questo brano era una creazione di Alessio Bernabei a cui io ho messo mano soltanto nel testo.

Lavorare con un artista come Alessio è stata davvero un’esperienza fantastica; mi ha aiutato ad uscire dal guscio e tirar fuori le qualità che la mia voce ha acquisito in questi anni. La fase di registrazione in studio è stata un bellissimo momento di lavoro in sintonia.

Questa esperienza è la dimostrazione di come due anime, distanti, possano provare le stesse emozioni ognuno nel proprio vissuto e, quindi, di come, una canzone diventi espressione del sentimento di chiunque la ascolti.

Quali emozioni speri che il pubblico provi ascoltando questa canzone?

Credo che le emozioni saranno tante e diverse; ognuno si ritroverà in queste parole attraverso il proprio vissuto.

Un’emozione che però spero di trasmettere attraverso questo brano è quella del rispetto di se stessi e della persona che si ha accanto.

Questo singolo è il primo passo verso un progetto più ampio? Cosa ci possiamo aspettare da te nei prossimi mesi?

Assolutamente si, questo brano è la rinascita del mio progetto musicale e l’inizio di un nuovo capitolo fatta di tanta musica. Nel futuro prossimo ci saranno nuove uscite, sicuramente una nuova collaborazione con Alessio e soprattutto ci saranno nuovi live; cercherò di portare la mia musica in giro il più possibile.

Mi aspetto di vivere tante nuove avventure.