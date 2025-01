Festa di San Sebastiano: celebrazione e bilancio delle attività della Polizia Municipale di Pisa

Oggi, lunedì 20 gennaio, in occasione di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, si è svolta una Santa Messa celebrata presso la chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno, presieduta dall’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto. Alla cerimonia hanno preso parte le autorità locali e le rappresentanze delle polizie municipali della provincia di Pisa, con la presenza del sindaco Michele Conti e del comandante della Polizia Municipale, Elio Cappellini.

Nel suo intervento, il sindaco Michele Conti ha sottolineato l’importanza del personale della Polizia Municipale, ribadendo come il suo ruolo sia fondamentale per il presidio della legalità nel territorio. Conti ha anche evidenziato l’impegno dell’amministrazione per rafforzare il corpo di polizia con nuove risorse e investimenti in sicurezza, come il potenziamento della videosorveglianza e dell’illuminazione pubblica.

Al termine della cerimonia, il comandante Cappellini ha fornito un primo bilancio delle attività del 2024, con alcuni dati significativi: 1.081 incidenti stradali rilevati, 16 violazioni per guida in stato di ebbrezza, 130 sequestri di merce venduta abusivamente, 185 notizie di reato inviate all’Autorità Giudiziaria, e 152.508 violazioni al codice della strada, per un importo di 10.659.075,34 euro. I dati completi verranno presentati in occasione del 173° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Municipale di Pisa, il 10 giugno prossimo.