Sospeso il presidente della Federcalcio panamense Manuel Arias per insulti a Marta Cox

La Fepafut ha reso noto che il suo presidente, Manuel Arias, è stato sospeso per sei mesi dalla FIFA per “uso inappropriato del linguaggio”. La sanzione arriva dopo che Manuel Arias aveva definito “cicciona” la stella della nazionale femminile Marta Cox, uno dei volti più noti del calcio panamense. Le dichiarazioni offensive risalgono all’inizio del 2024, quando Arias aveva descritto Cox come “fuori forma” e “grassa” in risposta alle critiche mosse dalla giocatrice sulla mancanza di supporto al calcio femminile nel Paese.

Dopo la decisione della FIFA, Arias ha diffuso un comunicato riportato dal quotidiano La Estrella de Panamá. “Al di là delle scuse che ho rivolto personalmente e pubblicamente, sia il 2 marzo sui social network che il 7 marzo in un comunicato, desidero ribadire di essere consapevole del grave errore commesso. Bisogna accettare le conseguenze delle proprie azioni, e per questo accolgo la sanzione inflitta dal Comitato etico della FIFA”.

Un episodio che getta ombre sul vertice della Federcalcio panamense, mettendo in evidenza l’importanza del rispetto e dell’attenzione verso i temi di inclusione e supporto al calcio femminile. Sebbene le scuse di Arias e l’accettazione della sanzione rappresentino un passo nella giusta direzione, resta da vedere se questo caso potrà portare a un cambiamento culturale più ampio nel mondo sportivo.