Papa Francesco in ripresa dopo una lieve contusione: continua il suo impegno per il dialogo interreligioso

Giovedì mattina, il Pontefice ha subito una lieve contusione all’avambraccio destro a seguito di una caduta nella sua residenza a Casa Santa Marta. La sala stampa della Santa Sede ha comunicato che non si sono riscontrate fratture e che il braccio è stato immobilizzato a scopo precauzionale. L’episodio, sebbene abbia destato iniziale preoccupazione, non ha impedito a Papa Francesco di mantenere il suo programma giornaliero, svolgendo con serenità le udienze previste.

Papa Francesco sorridente nelle prime immagini post-caduta

I media vaticani hanno diffuso alcune immagini che mostrano Bergoglio sorridente e in buona salute, seppure con il braccio sostenuto da una garza bianca. La pronta ripresa e l’atteggiamento sereno del Pontefice sono un segnale rassicurante per i fedeli di tutto il mondo.

Un messaggio di pace e dialogo interreligioso

Nonostante l’incidente, il Santo Padre ha accolto in udienza Haji Dede Edmond Brahimaj, leader della Comunità dei Bektashi di Tirana. Durante l’incontro, il Santo Padre ha ribadito l’importanza di rifiutare la logica della violenza e della discordia per promuovere l’incontro e la collaborazione tra fedi. “Le nostre convinzioni religiose ci aiutano ad abbracciare i valori fondamentali della comune umanità, permettendo alle diverse voci di formare un nobile e armonico canto”, ha sottolineato, citando l’enciclica Fratelli tutti.

Papa Francesco ha ricordato i numerosi momenti di incontro fraterno tra la Chiesa Cattolica e la Comunità Bektashi, tra cui la Preghiera per la pace nei Balcani del 1993 e la Giornata Mondiale di Preghiera per la Pace di Assisi del 2011. Ha inoltre espresso gratitudine per il ruolo che il dialogo interreligioso può avere nella costruzione di un futuro di riconciliazione, giustizia e pace.

Un augurio di pronta guarigione da parte delle istituzioni

Tra i numerosi messaggi di sostegno ricevuti, spicca quello del vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che su X ha scritto: “Un augurio di pronta guarigione a Papa Francesco. Preghiamo sempre per la sua salute e per la prosecuzione del suo ministero”. La comunità internazionale e i fedeli si uniscono in preghiera per la pronta guarigione del Santo Padre, confidando nella sua energia e determinazione per proseguire il suo instancabile lavoro al servizio della pace e del dialogo.