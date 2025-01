Crotone. Alfa 21 pronta ad iniziare una nuova stagione crocieristica

Con l’inizio del nuovo anno, Alfa 21 è pronta ad affrontare una nuova stagione crocieristica, continuando un percorso che ha preso il via nel 2008, quando la prima nave da crociera ha attraccato al porto di Crotone. “Allora eravamo veramente in pochi a credere che la nostra città e il nostro territorio potessero diventare una realtà nel mercato del turismo da crociera”, affermano i responsabili di Alfa 21. Oggi, i numeri parlano chiaro: 156 scali e 126.336 passeggeri.

“Un percorso che non è stato per nulla facile, ma che oggi inizia a dare i primi reali frutti”, dichiarano. La stagione 2024 si è chiusa con 24 scali e 27.000 passeggeri, mentre il 2025 prevede 34 scali e 31.000 croceristi. Una delle principali novità di quest’anno riguarda la durata estesa della stagione, che “inizierà ufficialmente il 23 gennaio e terminerà l’11 dicembre, segnando la prima volta in cui Crotone ospiterà navi da crociera per dodici mesi consecutivi”.

Viking, la compagnia che ha maggiormente investito nel porto crotonese, raggiungerà un record di 21 attracchi nel 2025. “Il primo scalo di test con la Viking Sky venne fatto il 20 febbraio 2017”, ricordano i portavoce dell’azienda. Quest’anno, il 25 maggio, due navi Viking attraccheranno nello stesso giorno, “una al mattino e una al pomeriggio”.

Le prenotazioni per il 2026 sono già promettenti, con l’obiettivo di “superare i 40 scali annui”. “Siamo convinti che il turismo possa costituire un importante settore di sviluppo per il territorio in cui viviamo”, aggiungono. Dopo 17 anni di impegno, Alfa 21 si prepara a espandere le sue attività turistiche. “Mossi dalla voglia di dare un contributo alla crescita della nostra terra, senza dimenticare due aspetti fondamentali: concretezza e passione per il nostro lavoro”.

n. Data Nave Compagnia Sosta Passeggeri max

1 gio – 23 gennaio 2025 Viking Star Viking 08:00-18:00 930

2 gio – 03 aprile 2025 Viking Saturn Viking 08:00-18:00 930

3 ven – 18 aprile 2025 Azamara Quest Azamara 08:00-20:00 698

4 sab – 19 aprile 2025 Viking Mars Viking 08:00-18:00 930

5 mar – 22 aprile 2025 Star Legend Windstar 08:00-16:00 930

6 lun – 05 maggio 2025 Viking Sea Viking 08:00-18:00 930

7 mer – 07 maggio 2025 Caledonian Sky Renaissance Cruises 08:00-21:00 114

8 ven – 09 maggio 2025 Viking Saturn Viking 08:00-18:00 930

9 dom – 11 maggio 2025 Monet Noble Caledonia 08:00-13:00 50

10 mer – 21 maggio 2025 Aida Blu Aida Cruises 08:00-17:00 2.500

11 dom – 25 maggio 2025 Viking Sea Viking 06:00-13:00 930

12 dom – 25 maggio 2025 Viking Mars Viking 13:00-20:00 930

13 lun – 26 maggio 2025 Monet Noble Caledonia 08:00-13:00 50

14 mar – 17 giugno 2025 Crystal Symphony Crystal Cruises 08:00-20:00 600

15 lun – 30 giugno 2025 Viking Sea Viking 08:00-18:00 930

16 mar – 15 luglio 2025 Silver Whisper Silversea 18:00-22:00 388

17 dom – 20 luglio 2025 Viking Sea Viking 08:00-18:00 930

18 mer – 13 agosto 2025 Aida Blu Aida Cruises 08:00-17:00 2.500

19 gio – 21 agosto 2025 Viking Vesta Viking 08:00-18:00 930

20 lun – 25 agosto 2025 Viking Sea Viking 08:00-18:00 930

21 ven – 19 settembre 2025 Silver Whisper Silversea 08:00-19:00 388

22 mar – 23 settembre 2025 Viking Jupiter Viking 08:00-18:00 930

23 ven – 26 settembre 2025 Viking Vesta Viking 08:00-18:00 930

24 dom – 28 settembre 2025 Viking Star Viking 08:00-18:00 930

25 mer – 08 ottobre 2025 Aida Blu Aida Cruises 08:00-17:00 2.500

26 dom – 12 ottobre 2025 Le Laperouse Ponant 08:00-17:00 300

27 mer – 15 ottobre 2025 Azamara Journey Azamara 08:00-20:00 690

28 gio – 16 ottobre 2025 Viking Vesta Viking 08:00-18:00 930

29 lun – 27 ottobre 2025 Viking Sky Viking 08:00-18:00 930

30 mer – 29 ottobre 2025 Viking Jupiter Viking 08:00-18:00 930

31 dom – 02 novembre 2025 Viking Star Viking 08:00-18:00 930

32 mer – 19 novembre 2025 Viking Vela Viking 08:00-18:00 930

33 ven – 21 novembre 2025 Viking Vesta Viking 08:00-18:00 930