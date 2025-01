Zoran Milanović: quanto pesa la sua influenza politica sulla Croazia?

Zoran Milanović è una figura prominente nella politica croata, noto per il suo stile diretto, le posizioni spesso controverse e il ruolo significativo che ha giocato nel plasmare il panorama politico della Croazia. Attualmente Presidente della Croazia, Milanović ha alle spalle una lunga carriera politica che lo ha portato a diventare uno dei leader più riconoscibili del Paese.

Biografia e formazione

Zoran Milanović è nato il 30 ottobre 1966 a Zagabria, allora parte della Jugoslavia socialista. Cresciuto in una famiglia della classe media, Milanović ha mostrato fin da giovane un interesse per la politica e la giustizia sociale. Dopo aver completato gli studi secondari, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Zagabria. Durante gli anni universitari, Milanović ha sviluppato una forte sensibilità per le questioni internazionali, un interesse che lo ha portato a specializzarsi in diritto internazionale.

Dopo la laurea, Milanović ha lavorato come diplomatico, entrando a far parte del Ministero degli Esteri croato nel 1993. In quel periodo, ha prestato servizio presso la missione croata all’Unione Europea e presso la NATO a Bruxelles, sviluppando una visione internazionale della politica.

Carriera politica

Zoran Milanović è entrato in politica attiva nel 1999, aderendo al Partito Socialdemocratico della Croazia (SDP), uno dei principali partiti di centrosinistra del Paese. La sua ascesa all’interno del partito è stata rapida: nel 2007 è diventato leader dell’SDP, succedendo a Ivica Račan. Durante il suo mandato come leader del partito, Milanović ha cercato di modernizzare l’SDP, spingendolo verso posizioni più centriste per attrarre un elettorato più ampio.

Primo Ministro (2011-2016)

Milanović è stato eletto Primo Ministro della Croazia nel dicembre 2011, in seguito alla vittoria elettorale della coalizione guidata dall’SDP. Il suo mandato è stato segnato da importanti sfide economiche, in un periodo in cui la Croazia stava ancora affrontando gli effetti della crisi economica globale.

Tra i principali successi del suo governo:

Adesione all’Unione Europea: Sotto la sua guida, la Croazia è diventata ufficialmente il 28° Stato membro dell’UE il 1° luglio 2013, un momento storico per il Paese.

Sotto la sua guida, la Croazia è diventata ufficialmente il 28° Stato membro dell’UE il 1° luglio 2013, un momento storico per il Paese. Riforme economiche e sociali: Il governo Milanović ha introdotto una serie di riforme volte a migliorare la competitività economica e il sistema fiscale, pur affrontando critiche per l’austerità e il tasso di disoccupazione elevato.

Tuttavia, il suo stile diretto e la percepita mancanza di empatia con alcuni segmenti della popolazione hanno contribuito a una perdita di consenso, portando alla sconfitta elettorale dell’SDP nel 2015.

Presidente della Croazia (2020 – presente)

Nel gennaio 2020, Zoran Milanović è stato eletto Presidente della Croazia, sconfiggendo la presidente uscente Kolinda Grabar-Kitarović. Sebbene il ruolo di Presidente sia in gran parte cerimoniale in Croazia, Milanović ha utilizzato la sua posizione per esprimere apertamente le sue opinioni su questioni nazionali e internazionali.

Il suo mandato è stato caratterizzato da:

Critiche al governo: Milanović non ha esitato a criticare apertamente il governo guidato da Andrej Plenković, leader del partito conservatore HDZ, su questioni legate alla corruzione, alla gestione della pandemia di COVID-19 e alle relazioni internazionali.

Milanović non ha esitato a criticare apertamente il governo guidato da Andrej Plenković, leader del partito conservatore HDZ, su questioni legate alla corruzione, alla gestione della pandemia di COVID-19 e alle relazioni internazionali. Diplomazia attiva: Ha adottato posizioni forti su temi di politica estera, in particolare riguardo alla situazione nei Balcani occidentali e ai rapporti con l’UE e la NATO.

Ha adottato posizioni forti su temi di politica estera, in particolare riguardo alla situazione nei Balcani occidentali e ai rapporti con l’UE e la NATO. Stile comunicativo controverso: Milanović è noto per il suo linguaggio franco, che talvolta lo ha messo al centro di polemiche. Tuttavia, i suoi sostenitori lo apprezzano per il coraggio di dire ciò che pensa senza filtri.

Ideologia e visione politica

Zoran Milanović si definisce un socialdemocratico e un europeista, ma il suo pragmatismo lo ha portato a prendere posizioni non sempre allineate con la tradizionale agenda progressista. Durante la sua carriera, ha dimostrato di essere un leader capace di adattarsi ai cambiamenti, anche se ciò ha comportato critiche da parte di alcuni settori del suo stesso partito.

Sul piano internazionale, Milanović sostiene un’Unione Europea più forte e coesa, pur criticandone le inefficienze. Ha anche sottolineato la necessità di stabilire relazioni stabili e pacifiche nei Balcani, ribadendo il ruolo cruciale della Croazia come ponte tra l’Europa centrale e sud-orientale.

Zoran Milanović è una figura complessa e polarizzante nella politica croata. Amato e criticato per il suo stile unico, il suo impatto sulla Croazia è indiscutibile. Con una carriera che abbraccia ruoli chiave come Primo Ministro e Presidente, Milanović continua a influenzare il dibattito politico, affrontando con fermezza le sfide nazionali e internazionali. La sua eredità sarà probabilmente definita non solo dalle sue azioni politiche, ma anche dalla sua capacità di stimolare discussioni su questioni cruciali per il futuro della Croazia e della regione.