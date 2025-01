Terremoto in provincia di Udine: scossa di magnitudo 4 ad Ampezzo, seguita da repliche

Un terremoto di magnitudo 4 della Scala Richter è stato registrato oggi, 12 gennaio 2025, alle 14:51 in Friuli-Venezia Giulia, con epicentro a tre chilometri a nord-est del centro di Ampezzo, in provincia di Udine. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha localizzato l’ipocentro a una profondità di circa 8 chilometri. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione locale, ma al momento non si segnalano danni a persone o cose.

Scossa avvertita anche nelle province vicine

Le coordinate geografiche dell’epicentro sono 46.4380° latitudine e 12.8240° longitudine. Il sisma è stato percepito anche nelle province di Belluno, Pordenone e in alcune località più distanti, come Cortina, il Cadore e persino la Val di Fiemme, in Trentino. Segnalazioni sono arrivate da centri come Tolmezzo e Cercivento.

Repliche sismiche, la più forte di magnitudo 3.3

Dopo la scossa principale, si sono registrate sette repliche di minore intensità. La più forte, di magnitudo 3.3, è avvenuta alle 15:57. Altre due scosse, rispettivamente di magnitudo 2.2 e 2.3, si sono verificate alle 14:55 e alle 16:32.

Zona ad alta pericolosità sismica

L’INGV ricorda che questa area è caratterizzata da una pericolosità sismica elevata, come evidenziato dalla Mappa della Pericolosità Sismica Nazionale (MPS04) e da eventi sismici significativi avvenuti in passato. La scossa di oggi segue un altro evento sismico di magnitudo 3.6 verificatosi nella notte tra giovedì e venerdì scorso, sempre con epicentro ad Ampezzo.

Nella zona colpita vivono oltre 35.000 abitanti distribuiti tra undici comuni nel raggio di dieci chilometri e diciassette comuni nel raggio di venti chilometri.