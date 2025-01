Come valorizzare una moderna caldaia a condensazione

È possibile valorizzare al massimo una moderna caldaia a condensazione. Innanzitutto facendo una scelta intelligente sia in fase di acquisto sia di assistenza post vendita sia di manutenzione periodica.

La sostituzione della caldaia è una scelta da fare in modo oculato. Ci sono tanti modelli in commercio. Farsi consigliare da un esperto di fiducia è sempre meglio. In base alle proprie esigenze si può valutare, insieme al tecnico, il tipo di caldaia migliore. Ve ne sono ad esempio di modelli che si possono gestire da remoto mediante lo smartphone. Con la possibilità ad esempio di programmare l’accensione del proprio riscaldamento quando si sta per rientrare.

La caldaia funziona meglio se l’assistenza effettua regolari interventi di manutenzione. Una volta installata la nuova caldaia è necessario averne cura facendola controllare dall’assistenza di fiducia una volta all’anno. La manutenzione ordinaria della caldaia ne prevede la pulizia e la revisione, per assicurare sempre un buon funzionamento dell’impianto. L’intervento va affidato ad un tecnico abilitato, che è tenuto a darne comunicazione al catasto regionale, adibito per il controllo degli impianti di riscaldamento. Con cadenza biennale, è necessario provvedere anche alla cosiddetta prova dei fumi, vale a dire la verifica dell’efficienza energetica della caldaia. Questo perché una buona combustione consente di risparmiare sui consumi energetici e riduce le emissioni inquinanti nell’atmosfera. I controlli regolari svolti dall’assistenza consentono di ottimizzare le prestazioni della caldaia e di farla vivere più a lungo.

Nonostante tutte le premure può capitare un imprevisto. Se in pieno inverno si blocca e non c’è modo di riaccenderla. A quel punto è consigliato chiamare l’assistenza. Un tecnico competente individua il guasto in fretta e di intervenire in modo adeguato per ripararlo. A volte può essere necessaria la sostituzione di un pezzo. Allora, c’è da sperare che il tecnico abbia quello giusto proprio con sé o che lo riesca a reperire in breve tempo.