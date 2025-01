Raid notturno in un supermercato di Contrada, furto parziale e danni ingenti

Dieci rapinatori hanno messo in atto una vera e propria azione paramilitare nella notte scorsa, durante un’irruzione in un supermercato situato a Contrada, in provincia di Avellino. I malviventi, arrivati a bordo di due auto, hanno forzato la saracinesca e, una volta dentro, hanno devastato gli ambienti alla ricerca della cassaforte.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano i rapinatori con il volto coperto, guanti e faretti, che sono riusciti parzialmente ad aprire la cassaforte, ma non a portarla via a causa delle grida di aiuto della figlia del proprietario, residente al piano superiore. Nonostante ciò, sono riusciti a rubare 1.500 euro dalle casse e a causare danni alle strutture interne per un valore superiore ai seimila euro.

Il sindaco di Contrada, Pasquale De Sanctis, ha espresso solidarietà alla famiglia del commerciante. Il primo cittadino ha richiesto un potenziamento delle misure di sicurezza nella zona, frequentemente colpita da reati predatori.