Il kiwi ravviva le macedonie e la nostra salute: ecco perchè

Il kiwi, il frutto verde che ravviva le macedonie, ha un sapore aspro ma è importante per la nostra salute. Questo frutto ha un contenuto di vitamina C superiore all’arancia.

Per chi soffre di stitichezza è un toccasana in quanto il kiwi ha un’efficace azione di stimolo per l’intestino. In esso vi è uno zucchero che ha effetti lassativi, il sorbitolo, e il magnesio, un prezioso minerale che rende idratate le feci e ne favorisce il transito. È consigliato mangiare due kiwi freschi al mattino a colazione a stomaco vuoto.

In questo modo si ottiene la rieducazione dell’intestino con il superamento della stitichezza e della costipazione. Il kiwi a colazione può essere mangiato anche insieme allo yogurt per un pasto completo e per l’azione anti stipsi combinata di frutta e yogurt. Possiamo accompagnarlo con un bicchiere di acqua. L’unica controindicazione potrebbe essere la presenza di colite. In questo caso il kiwi potrebbe rivelarsi irritante per l’intestino.

Il kiwi fa anche dimagrire. È quanto emerge da una ricerca pubblicata sul Journal of Nutritional Science. Il kiwi mangiato a colazione rallenterebbe l’assorbimento degli zuccheri nel sangue. Sarebbe un ottimo rimedio per evitare i cali di zucchero che provocano sensazione di stanchezza e stimolano la fame. La presenza di fibre lo renderebbe un ottimo regolatore del metabolismo e dell’assorbimento dei grassi.

Il kiwi depurerebbe l’organismo e ridurrebbe il senso di gonfiore facendoci sentire più in forma e più leggeri. Contiene solo 79 calorie per 100 grammi di prodotto. Possiamo pertanto considerarlo uno splendido alleato della nostra linea e del nostro benessere.