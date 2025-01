Escursione fatale sulle Madonie: palermitano di 60 anni perde la vita

Tragedia sulle Madonie, dove un escursionista palermitano di 60 anni, D. S., ha perso la vita precipitando per circa venti metri durante una camminata nei pressi di Pizzo Antenna Piccola, a 1.697 metri di altitudine.

L’escursionista palermitano faceva parte di un gruppo partito da Piano Zucchi, ma durante il percorso, per cause ancora in fase di accertamento, è scivolato da un salto di roccia, finendo contro le rocce sottostanti. L’incidente si è verificato in un’area particolarmente impervia, con neve e ghiaccio, a circa 1.400 metri di altitudine.

I compagni di escursione del palermitano di 60 anni hanno immediatamente allertato i soccorsi chiamando il numero unico di emergenza 112 e il 118. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino e speleologico siciliano, con squadre partite da Piano Battaglia, dalle Madonie e da Palermo.

Nonostante le difficoltà legate alla zona e all’oscurità, i tecnici sono riusciti a raggiungere il luogo dell’incidente e a organizzare il recupero della salma. Le operazioni si sono rivelate complesse a causa delle condizioni ambientali e del terreno ostile.