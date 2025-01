Francesco Stella, operaio di 38 anni, perde la vita cadendo da un’impalcatura a Lamezia Terme

Francesco Stella, un operaio di 38 anni, è tragicamente morto a Lamezia Terme dopo una caduta da un’impalcatura in un’azienda di profilati. L’incidente è avvenuto a un’altezza di circa sei metri, per cause ancora in corso di accertamento. Nonostante il rapido intervento del personale del 118, i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti agenti di polizia, il medico legale e il magistrato di turno per avviare le indagini. L’intera comunità di Lamezia Terme è scossa dal dolore per la perdita di Francesco, ricordato come un lavoratore instancabile e una persona stimata. I colleghi e i familiari sono profondamente colpiti, mentre si rinnova il dibattito sull’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Questo incidente, che rappresenta la prima vittima sul lavoro dell’anno 2025, pone nuovamente l’accento sulla necessità di misure rigorose per prevenire tragedie simili. Il rispetto delle normative, i controlli adeguati e una maggiore sensibilizzazione sulla sicurezza potrebbero salvare vite e proteggere chi, come Francesco, si impegna quotidianamente per il proprio sostentamento e quello della propria famiglia.