Gianni Alemanno arrestato: possibile svolta positiva nelle prossime ore

L’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, è stato arrestato e condotto nel carcere di Rebibbia per presunte violazioni delle prescrizioni disposte dal tribunale di sorveglianza. L’arresto, avvenuto martedì sera intorno alle 20, ha comportato la revoca della messa in prova ai servizi sociali, misura alternativa alla detenzione concessa in seguito alla condanna definitiva a 22 mesi per traffico illecito di influenze.

La vicenda è legata all’inchiesta “Mondo di Mezzo”, che aveva portato alla sbarra diversi protagonisti, tra cui Massimo Carminati e Salvatore Buzzi. La condanna di Alemanno risale a una sentenza dei magistrati romani che lo avevano ritenuto colpevole di aver sfruttato la propria posizione per favorire contatti illeciti.

La notizia dell’arresto è stata confermata dal legale di Alemanno, Edoardo Albertario, che non ha rilasciato commenti in merito. Tuttavia, fonti vicine alla difesa lasciano intendere che la situazione potrebbe evolversi rapidamente e positivamente per l’ex sindaco. Non si esclude, infatti, che nelle prossime ore vengano presentati ricorsi o richieste di revisione della misura cautelare. Resta alta l’attenzione sul caso, con possibili sviluppi attesi a breve.