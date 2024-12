Cuneo. Strutture educative per la prima infanzia: bonus a copertura delle rette per i bambini tra i 3 e i 36 mesi

Il Comune di Cuneo ripropone il bonus destinato a rimborsare parte delle rette per la frequenza di strutture educative per la prima infanzia, un’iniziativa già attivata negli anni scorsi per supportare le famiglie e favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro.

Il contributo è riservato ai nuclei familiari con bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, residenti a Cuneo, che frequentano strutture educative non già beneficiarie di interventi comunali specifici. Restano escluse dal bonus le strutture comunali come i nidi “I Girasoli”, “Le Pratoline”, “Le Primule”, il micronido “Il Paguro” e il micronido aziendale “Tataclò”.

Il bonus prevede un rimborso parziale delle spese di frequenza sostenute nel 2024, con un importo di 100 euro al mese per un massimo di 12 mesi, fino a un totale di 1.200 euro per bambino. Sono inclusi nel contributo i bambini che frequentano nidi e micronidi situati in altri comuni, sezioni primavera, baby parking, nidi in famiglia o servizi offerti da tagesmutter a Cuneo o nei comuni vicini.

Requisiti per accedere al bonus

Per richiedere il contributo, le famiglie devono soddisfare i seguenti requisiti:

Una frequenza settimanale del bambino pari o superiore a 16 ore.

Un valore ISEE minorenni del nucleo familiare inferiore a 25.000 euro.

Come fare domanda

Le richieste devono essere presentate entro le ore 12:00 del 18 febbraio 2025, compilando l’apposito modulo disponibile sul sito ufficiale del Comune di Cuneo. L’accesso alla piattaforma richiede credenziali SPID o CIE. Maggiori dettagli sull’avviso integrale e il form per la domanda sono disponibili nella sezione “Iniziative a favore delle famiglie” del Portale Istituzionale del Comune.

Contatti

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Servizio Socio Educativo del Comune di Cuneo al numero 0171/444.542 o scrivere un’email a: [email protected].