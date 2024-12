Il Ministro Salvini: in due settimane i morti sulle strade italiane sono diminuiti del 25%

Nei primi 15 giorni di applicazione del nuovo codice della strada, i risultati sono chiari: i morti sulle strade italiane sono diminuiti del 25%, passando da 67 nel periodo 14-18 dicembre 2023 a 50 nello stesso periodo di quest’anno. Un risultato che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha definito come “un segno che la buona politica sta facendo la differenza”. Il Ministro, durante una diretta sui suoi canali social, ha fornito numeri che testimoniano l’efficacia delle misure introdotte: gli incidenti sono calati del 3%, quelli con feriti dell’8%, e quelli con lesioni del 10%, dimostrando l’impatto positivo delle politiche messe in atto dal Governo Meloni.

Salvini ha sottolineato che, contrariamente ad alcune voci di disinformazione, non sono state introdotte modifiche sul limite di alcol consentito alla guida. “Il massimo era 0,5 prima ed è 0,5 oggi. Non cambia nulla” ha precisato. Le modifiche principali riguardano però la lotta alla guida sotto l’effetto di droghe e l’uso del cellulare. “Chi viene sorpreso sotto l’effetto di cocaina, ad esempio, perderà la patente e dovrà pagare una multa. Un’azione che mira a garantire la sicurezza di tutti” ha dichiarato Salvini, confermando che i farmaci, invece, non sono penalizzati, a condizione che vengano utilizzati responsabilmente.

Il Ministro ha inoltre parlato di altre innovazioni che stanno migliorando la sicurezza stradale, come le nuove regole per i monopattini elettrici, che ora devono essere dotati di targa, casco e assicurazione. “Solo quest’anno abbiamo visto la tragica perdita di 18 giovani a causa degli incidenti con i monopattini, e nel 2023 sono stati oltre 3.300 gli incidenti legati a questi mezzi. Ora, con queste nuove misure, siamo determinati a fare di più per salvare vite” ha spiegato. Salvini ha anche affrontato il tema degli autovelox, annunciando che non sarà più possibile ricevere multe multiple per la stessa infrazione, ad esempio nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL).

Le dichiarazioni del Ministro Salvini sono una conferma della sua determinazione nel migliorare la sicurezza delle strade italiane e del lavoro del Governo Meloni in questo campo. Un impegno che sta già dando i suoi frutti, e che promette di continuare a fare la differenza nelle politiche di prevenzione e sicurezza.