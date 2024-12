Tensione alle stelle nel Mediterraneo: velivolo italiano sorveglia convoglio russo in rotta verso la Siria

Giovedì pomeriggio l’ATR P-72A dell’Aeronautica Militare italiana è decollato dalla base di Sigonella per una missione che ha subito attirato l’attenzione. Il velivolo ha sorvolato a bassa quota un convoglio di navi russe al largo di Biserta, Tunisia, alimentando le speculazioni su possibili escalation nell’area.

Secondo quanto riportato da Itamilradar, questa operazione di sorveglianza potrebbe preludere a ulteriori missioni simili nei prossimi giorni, segnale di una crescente tensione tra le forze militari che operano nel Mediterraneo.

Nel frattempo, continua l’avanzata verso est della flottiglia russa, protagonista di movimenti strategici negli ultimi giorni. Dopo il misterioso affondamento della nave russa Ursa Major, avvenuto il 24 dicembre a sud della Spagna in circostanze ancora da chiarire, il gruppo navale russo sta percorrendo le acque del Mediterraneo.

Le tre navi attualmente in viaggio – la nave cargo Sparta e le due navi da sbarco Ivan Gren e Aleksandr Otrakovskiy – si stanno avvicinando al canale di Sicilia. Fonti militari ipotizzano che il loro obiettivo sia raggiungere la Siria, con l’intento di trasportare equipaggiamento bellico come parte di un ritiro parziale della Russia dalla regione.

L’operazione non è passata inosservata agli osservatori internazionali, che sottolineano come questi spostamenti possano destabilizzare ulteriormente un’area già sotto forte pressione geopolitica. La presenza del velivolo italiano in ricognizione evidenzia il livello di attenzione con cui la NATO e i Paesi alleati stanno monitorando la situazione.

Gli sviluppi previsti per i prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi, con il rischio che le tensioni si traducano in episodi di confronto diretto. Il Mediterraneo si conferma così un teatro di dinamiche militari ad alta intensità, che meritano attenzione e prudenza da parte delle autorità internazionali.