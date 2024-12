Venti di guerra tra Pakistan e Afghanistan. Il Governo afghano ha annunciato che 46 persone sono morte in raid aerei condotti dal Pakistan nell’est del Paese. “Martedì sera ci sono stati raid pachistani sul distretto di Barmal, nella provincia di Paktika”, ha dichiarato il portavoce del governo talebano Zabihullah Mujahid. “Il numero totale dei martiri è di 46, di cui la maggior parte donne e bambini”, ha aggiunto, precisando che ci sono anche 6 feriti. Il Pakistan ha affermato di avere colpito dei “covi di terroristi” in Afghanistan.

Il ministero della Difesa afghano ha definito gli attacchi “barbari” e promesso di rispondere a questa “chiara aggressione”. “L’emirato islamico non lascerà questo vile attacco senza risposta e considera la difesa del suo territorio e la sua sovranità un diritto inalienabile”, ha riferito il ministero di Kabul in un comunicato. I raid aerei arrivano dopo un assalto contro una base militare pachistana vicina al confine con l’Afghanistan sabato, rivendicato dai talebani del Pakistan du Tehreek-e-Taliban Pakistan (Ttp), che ha causato la morte di 16 soldati. Islamabad accusa gruppi armati come il Ttp di condurre attacchi contro il Pakistan dal territorio afghano.