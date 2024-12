L’ad di Trenitalia Luigi Corradi ha annunciato che “da gennaio per chi acquisterà il biglietto elettronico per il Regionale di Trenitalia l’eventuale rimborso sarà automatico, con le regole di sempre”. Un esempio sarà il Tap&Tap “che permette di pagare il viaggio appoggiando direttamente la carta di pagamento contactless alla validatrice. Un servizio che abbiamo già avviato su alcune linee e che sempre più si diffonderà a livello nazionale” ha spiegato Corradi.

Le novità di Trenitalia scatteranno dal 1° gennaio 2025. La principale riguarda il meccanismo automatico dei rimborsi per passeggeri che avranno comprato i biglietti con le carte di credito e debito. Dal 1° gennaio 2025 Trenitalia consentirà, in caso di ritardo superiore ai 60 minuti, che l’indennizzo venga accreditato direttamente sulla carta usata per l’acquisto del biglietto, senza bisogno di ulteriori richieste da parte dei passeggeri e avverrà entro 30 giorni dal viaggio. Per i biglietti cartacei, invece, rimarranno in vigore le procedure tradizionali, che richiedono una richiesta formale di rimborso.

L’indennizzo è pari al 25% in caso di ritardo del treno compreso tra 60 e 119 minuti; del 50% in caso di ritardo pari o superiore ai 120 minuti. L’indennizzo non è dovuto se l’importo è inferiore ai 4 euro. Ma la novità riguarda anche i passeggeri dell’alta velocità. Da settembre, per i clienti delle Frecce, è disponibile “Smart Refund”, la nuova modalità di rimborso istantaneo di Trenitalia che velocizza l’iter di verifica e validazione delle richieste di rimborso e indennizzo, semplificando il processo che porta all’erogazione dell’importo dovuto.

Grazie a questa modalità si potrà ricevere il rimborso istantaneamente, con restituzione della somma dovuta o come bonus, a seconda delle preferenze del cliente. Al momento, il servizio è disponibile attraverso il messaggio/mail di Smart Caring che il viaggiatore riceve in caso di ritardo, cancellazione, sciopero dei treni o di rinuncia al viaggio; nelle prossime settimane sarà disponibile anche nelle sezioni dedicate sull’App e sul sito di Trenitalia.

Per richiedere il rimborso istantaneo è necessario inserire il proprio indirizzo e-mail sul link contenuto nel messaggio/mail di Smart Caring inviato al cliente in caso di ritardo, cancellazione, sciopero dei treni o di rinuncia al viaggio e, una volta ricevuta la password usa e getta (oppure codice OTP, One Time Password), si potrà procedere con la richiesta e ottenere l’importo dovuto in maniera immediata.