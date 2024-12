Incidente mortale a Montignoso: Emilio Baria era quasi a casa quando ha perso la vita

Natale tristissimo a Montignoso, in provincia di Massa Carrara. Emilio Baria, 44 anni, è morto in un incidente giorno di Natale attorno alle 15. Emilio Baria, meccanico, lascia due figlie. In base ad una prima ricostruzione, Emilio Baria con lo scooter si è schiantato contro un muro. È successo in via Romana Est, in località Renella. Emilio Baria, titolare di un’officina, è andato a sbattere a 50 metri dalla sua abitazione. Nonostante l’arrivo dei soccorsi, era stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso, per Emilio Baria non c’è stato niente da fare, è morto sul colpo.