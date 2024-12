Capodanno Rai in diretta da Reggio Calabria: un inizio di anno all’insegna della musica e della bellezza

Il Capodanno Rai si prepara a regalare emozioni forti e suggestive con una trasmissione in diretta che celebrerà il passaggio al nuovo anno da Reggio Calabria, una delle città più affascinanti della Calabria. Un evento che non solo segnerà l’arrivo del nuovo anno, ma offrirà anche l’opportunità di scoprire la bellezza di una delle regioni più affascinanti d’Italia, unendo tradizione, cultura e grandi ospiti.

Un palcoscenico da sogno

La città di Reggio Calabria si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, con il lungomare della città e la vista sullo Stretto di Messina che faranno da cornice a una serata imperdibile. La città, con il suo clima mite, le meravigliose spiagge e il patrimonio storico-culturale, offrirà il miglior scenario per una festa che unisce tutta Italia. Il programma, come sempre, vedrà alternarsi momenti di intrattenimento, musica e spettacolo, con la diretta Rai che accompagnerà i telespettatori nelle ore che precedono la mezzanotte.

Ospiti e spettacoli

Il Capodanno Rai non sarebbe tale senza la partecipazione di artisti di fama internazionale e talenti del panorama musicale e dello spettacolo italiano. In questa edizione, il pubblico potrà assistere a performance dal vivo dei grandi nomi della musica italiana, alternati a esibizioni di artisti emergenti che sapranno coinvolgere e intrattenere. Il programma prevede anche momenti dedicati alla comunicazione e al folklore, con la presenza di artisti locali che porteranno sul palco la musica tradizionale calabrese e i colori vivaci della regione.

Reggio Calabria: il cuore del Capodanno

Oltre a essere un evento di intrattenimento, il Capodanno Rai in diretta da Reggio Calabria sarà anche un’occasione per celebrare la città e la sua cultura. La Via Marina, famosa per il panorama mozzafiato, sarà lo scenario perfetto per il grande spettacolo, ma anche i vicoli storici, i musei, e le piazze della città saranno coinvolti in un’atmosfera che mischia il passato e il futuro. La città sarà inoltre protagonista di un ampio racconto che porterà a conoscere la sua storia, le sue tradizioni e, naturalmente, la sua gastronomia, con piatti tipici che omaggeranno il territorio calabrese.

La magia della mezzanotte

Come da tradizione, l’attesa culminerà con il countdown che condurrà alla mezzanotte, momento in cui le luci della città si accenderanno all’unisono con i festeggiamenti di tutta Italia. Un’occasione imperdibile per salutare il 2024 e dare il benvenuto al nuovo anno con speranza, gioia e voglia di nuove avventure.

In diretta su Rai 1

Il Capodanno Rai 2024 in diretta da Reggio Calabria sarà trasmesso su Rai 1, con inizio alle 21:30. Non mancheranno collegamenti in diretta con altre città italiane, per un brindisi collettivo che unirà tutta Italia nel segno della musica, dell’arte e della cultura.

Con un evento che celebra la bellezza del nostro Paese, il Capodanno Rai da Reggio Calabria promette di essere un momento unico, da non perdere per iniziare l’anno con il piede giusto.