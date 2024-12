Giochi da tavolo a Napoli: la magia delle tradizioni natalizie

A Napoli, la sera di Natale non è solo un momento di raccoglimento e festa, ma anche un’occasione per riscoprire la gioia dello stare insieme, attorno a un tavolo, tra risate e sana competizione. I giochi da tavolo sono protagonisti indiscussi della notte più magica dell’anno, quando amici e familiari si radunano dopo il cenone per condividere il calore delle tradizioni.

I giochi della tradizione: dalla tombola al sette e mezzo

Non c’è Natale a Napoli senza la tombola, il gioco simbolo delle feste. Introdotta nel Settecento sotto il regno di Carlo III di Borbone, la tombola è un rito che unisce generazioni. Non serve molto: un tabellone, i numeri da 1 a 90, i cartellini da distribuire ai partecipanti e qualche spicciolo da utilizzare come posta. La magia, però, sta nei numeri: ogni cifra ha un significato associato alla smorfia napoletana, un’antica tradizione che dà vita a momenti di ilarità quando, ad esempio, il numero 48 diventa “o muorto che parla” o il 90 richiama la paura.

Altrettanto popolare è il sette e mezzo, un gioco di carte veloce ed emozionante. Lo scopo è semplice: totalizzare sette e mezzo senza sballare, sfidando il banco in un clima di suspense. Una partita di sette e mezzo è perfetta per alternare momenti di risate a quelli di concentrazione, con gli adulti spesso pronti a coinvolgere i più piccoli, magari semplificando le regole.

Giochi moderni e di società: un mix di tradizione e innovazione

Negli ultimi anni, accanto ai giochi tradizionali, anche i giochi da tavola moderni hanno trovato spazio nelle case dei napoletani. Dixit, con le sue illustrazioni evocative, stimola la creatività e la fantasia, mentre Taboo trasforma ogni parola vietata in una sfida esilarante. Per le famiglie più numerose, giochi come Catan o Ticket to Ride offrono lunghe ore di strategia e divertimento.

Non mancano neanche i giochi personalizzati, come i quiz basati sulla storia della famiglia o le versioni napoletane di giochi classici. Alcuni, ad esempio, organizzano una versione natalizia del Monopoly, adattando le caselle a luoghi iconici di Napoli, come Spaccanapoli o il Castel dell’Ovo.

L’atmosfera conta più del gioco

A Napoli, i giochi da tavola della sera di Natale non sono solo passatempo, ma veri e propri momenti di condivisione. Ogni risata, ogni battuta, ogni carta giocata è accompagnata dall’aroma del caffè, da qualche struffolo o roccocò avanzato dal cenone e dal calore del focolare domestico. I bambini osservano con curiosità i grandi e non vedono l’ora di partecipare, mentre i più anziani raccontano aneddoti e storie legate al Natale del passato.

La tradizione del dono nel gioco

Un aspetto unico è che spesso i premi non sono soldi, ma piccoli regali simbolici o dolciumi. Chi vince alla tombola, ad esempio, può ricevere un torrone o un panettone. Questo rende il gioco meno competitivo e più incentrato sullo spirito natalizio.

La sera di Natale a Napoli è un viaggio nella tradizione, dove i giochi da tavola rappresentano il collante tra generazioni. Che sia la tombola, il sette e mezzo o un moderno gioco di società, il vero premio non è vincere, ma vivere insieme l’emozione del Natale. E come si dice a Napoli, “cu’ a chesta ‘mmane, nun manca mai ‘na risata!” (Con questa in mano, non manca mai una risata!).