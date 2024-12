Trump ammetterà solo gli orientamenti maschile e femminile

Iniziato il conto alla rovescia. Meno di un mese all’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. Il presidente eletto ha confermato che firmerà un ordine esecutivo per cancellare tutte le politiche per i transgender nelle Forze armate e nelle scuole e imporre negli USA solo due generi: “maschile e femminile”. Parlando ad un evento in Arizona, il tycoon è tornato su uno dei punti cruciali della campagna elettorale.

Il Financial Times rivela che il team per la transizione di Trump starebbe inoltre spingendo per far uscire gli Stati Uniti dall’Organizzazione mondiale della sanità il primo giorno della nuova amministrazione. Per gli esperti questa mossa avrebbe un impatto “catastrofico” sulla salute globale, perché eliminerebbe la principale fonte di finanziamenti dell’Oms danneggiando la sua capacità di rispondere alle crisi di sanità pubblica. Donald Trump aveva avviato il processo per lasciare l’Oms già nel 2020, accusando l’agenzia di essere sotto il controllo della Cina.

Il presidente eletto ha dichiarato esplicitamente che gli Stati Uniti “devono riprendersi il canale di Panama. È fondamentale per il commercio statunitense e il rapido dispiegamento della Marina”.