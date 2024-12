Orgoglio veneto: Conegliano batte Tianjin ed è campione del mondo

Grandi, grandissime. Le ragazze di Conegliano sono orgoglio veneto, italiano e della pallavolo italiana. Le pallavoliste di Conegliano volano in cima al mondo. Nella finale di Hangzhou l’Imoco batte 3-0 (25-21, 25-15, 25-20) le cinesi del Tianjin e conquista il terzo Mondiale per club dopo i trionfi del 2019 e 2022. Sono leggendarie.

È stata una finale spettacolare, con Haak protagonista in attacco, De Gennaro magica in difesa, i muri di Fahr sono arrivati nei momenti chiave, come le schiacciate di Gabi, le combinazioni di Chirichella, il recupero di Zhu dopo un inizio difficile, la regia di Wolosz.