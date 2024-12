Milano. Cinese ferito da un colpo di arma da fuoco per aver reagito a un tentativo di rapina

Far west a Milano. Un cinese di 41 anni è stato ferito da un colpo di arma da fuoco per avere reagito ad un tentativo di rapina. Secondo la prima ricostruzione della Polizia, il cinese di 41 anni sarebbe stato avvicinato da due uomini che hanno cercato di rapinarlo.

Lo sparo è arrivato al culmine di una breve colluttazione, in seguito alla quale i due sarebbero fuggiti in sella a uno scooter. Il quarantenne è stato colpito di striscio ed è stato portato in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli.