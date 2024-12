Un frigorifero troppo rumoroso è senza dubbio sinonimo di malfunzionamento

Quante volte capita di fare i conti con un frigorifero rumoroso? Senza dubbio ciò è sinonimo di malfunzionamento e può incidere sul rincaro della bolletta.

Se il frigorifero fa rumore non bisogna però subito ipotizzare un suo malfunzionamento. Il ronzio del frigorifero è inevitabile e rientra tra i suoni che questo elettrodomestico genera quando è in funzione. Alcuni modelli di ultima generazione hanno un suono impercettibile, tra i 30 e i 40 dB, ma avvertirlo è inevitabile. Diverso quando l’apparecchio inizia a generare rumori che ricordano colpi o scoppi. Nel caso in cui il rumore del frigorifero risulti strano, insistente o diverso dal solito, bisogna rivolgersi ad un tecnico.

Se, ad esempio, l’elettrodomestico è stato appena acquistato ed è di ultima generazione, il suo suono anomalo è legato al posizionamento. Il dispositivo non va attaccato al muro o vicino ad altri mobili. Bisogna prestare attenzione anche all’eventuale presenza di piedini perché, qualora ci sia un dislivello del pavimento e questi non siano ben regolati, il frigorifero potrebbe vibrare.

All’origine dei rumori del frigorifero potrebbe esserci un errato montaggio dei tubi e del condensatore che, nel caso si toccassero, potrebbero generare fastidiose vibrazioni. Stesso discorso per la ventola, che entrando in contatto con un altro componente potrebbe generare suoni indesiderati.

Per far sì che funzioni correttamente, il frigorifero deve essere regolato alla temperatura giusta mediante il termostato interno. In caso di malfunzionamento, si formeranno accumuli di ghiaccio che facendo contatto con la turbina provocheranno rumore.

Anche un danneggiamento della scheda elettronica produrrà lo stesso effetto. Il frigo giungerà a produrre aria fredda generando un eccesso di ghiaccio a contatto con la turbina della ventola. Ne deriverà un rumore che potrà essere rimosso sostituendo la scheda. Prima di optare per questa soluzione bisogna verificare lo stato di salute di resistenza (nella parte posteriore del frigo e serve a garantire lo sbrinamento automatico del frigo), fusibili e sensori.

Se il frigorifero è nuovo ma genera troppo rumore, il problema potrebbe risiedere in un sovraccarico del motore che gestisce le temperature. Si può risolvere regolando i piedi del frigo in modo tale da creare una pendenza verso la parte posteriore. Così facendo lo sportello si chiuderà in modo più rapido e, riducendosi la variazione di temperatura, il rumore sparirà. Bisogna evitare anche di tenere lo sportello del frigo aperto per troppo tempo, o di aprirlo e chiuderlo ripetutamente in un arco di tempo troppo breve.

Anche i ripiani e i cassetti presenti al suo interno, se mal posizionati, potrebbero essere una fonte di rumore quando il compressore è in azione. Altre possibili cause sono da rintracciare nell’usura del diffusore d’aria, in difetti di fusibili, sensori, compressore, resistenza o timer di sbrinamento. L’instabilità del frigorifero, che avviene in assenza di contatto, produce un fastidioso ronzio metallico. In questo caso sarà sufficiente acquistare dei piedini metallici.

Un frigorifero può produrre rumori che somigliano a colpi, scoppi e botti. Se si sentono dei colpi non c’è da preoccuparsi perché è una caratteristica dei frigoriferi dotati della tecnologia No Frost. Questo tipo di raffreddamento funziona in modo continuo e ha il compito di introdurre nell’apparecchio aria fredda e secca. Il rumore che si avverte, simile ad un fruscio, è prodotto dalla circolazione del gas nel circuito refrigerante. Il ronzio del frigorifero è conseguenza diretta dell’azione del compressore che pompa gas nel circuito. Questo rumore si presenta quando si accende l’apparecchio. La circolazione del gas refrigerante produce un suono simile a un gorgoglio. Tutti questi rumori sono normali e non devono allarmare.

Fusibili, resistenza e timer di sbrinamento sono tutte fonti di rumore, così come una circolazione scorretta del fluido refrigerante. A volte basta eliminare gli accumuli di ghiaccio per risolvere, ma non sempre questa è la soluzione definitiva.

Se un frigorifero rumoroso produce vibrazioni è semplice intervenire. Potrebbe essere sufficiente lasciare spazio ai lati e nella parte posteriore, posizionare correttamente gli alimenti o agire sui piedini per livellare l’elettrodomestico con il pavimento. Quando si acquista un frigo bisogna sempre avere cura di non riempirlo eccessivamente né di inserire al suo interno cibi caldi.

Molti dei rumori rientrano tra questi quelli dipendenti dall’azione delle ventole o causati dai gas refrigeranti che circolano all’interno dell’apparecchio. Ad esempio il gorgoglio si avverte nei mesi caldi, quando il flusso del gas aumenta facendo lavorare di più il compressore. Tra i rumori naturali ci sono anche quelli metallici che derivano dall’espansione dei materiali del frigo legato agli sbalzi di temperatura.

Tuttavia può capitare che ad originare i rumori sia un guasto. Se ci si imbatte in un suono anomalo, bisogna stabilire il tipo di problema e richiedere l’intervento di un tecnico. Un malfunzionamento non comporta sempre la sostituzione dell’apparecchio. A volte basta cambiare il componente difettoso per tornare alla normalità. Mantenere il frigorifero in buona salute consente anche di tenere sotto controllo i consumi.