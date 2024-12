Serie C NOW girone C 20esima giornata il Crotone batte (1-3) l’Altamura in trasferta con la doppietta di Tumminello e gol di Oviszach

Team Altamura 1

Crotone 3

Marcatori: 11°-75° Tumminello, 19° Oviszach, 55° Leonetti.

Team Altamura (4-3-3): Pane, Mane’ (Simone), Silletti, De Santis, Acampa, Di Pinto, Franco (Bumbu), Rolando, D’Amico, Grande, Leonetti. All. Di Donato

Crotone (4-2-3-1): D’Alterio, Guerini, Armini (Cargnelutti), Di Pasquale, Giron, Gallo (Barberis), Schiro’, Silva, Vitale (Spina), Oviszach (Stronati), Tumminello (Gomez). All. Longo

Arbitro: Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa

Assist.: Giuseppe Luca Lisi di Firenze-Manuel Marchese di Pavia

Quarto giudice: Antonio Pio Pascuccio di Ariano Irpino

Ammoniti: De Santis, D’Amico, Gallo, Silva, Stronati

Angoli: 5 a 5

Recupero: 3 e 6 minuti

I risultati della doppia trasferta in coincidenza della fine del girone d’andata e l’inizio del girone di ritorno, confermano il potenziale del Crotone come squadra capace di lottare per l’alta classifica.

Sul terreno del “Tonino D’Angelo” il solito cliché degli squali fuori casa: quattro successi, 24 gol realizzati e solitario primato per la continuità dei gol messi a segno lontano dall’Ezio Scida in ogni partita. Migliori auguri di buon Natale e felice anno nuovo non potevano essere fatti alla tifoseria per quanto riguarda il calcio.

Tifosi che vivranno in spasmodica attesa notizie da parte della società inerente al calciomercato. Ultima formazione dell’anno schierata da mister Longo inizialmente identica a quella che ha sconfitto (0-5) in trasferta con la Turris. Locali con il portiere Pane in sostituzione di Viola e con Leonetti in attacco al posto di Simone.

Calcio d’avvio da parte del Crotone e vivacità nelle giocate da ambo le parti. Pitagorici che non si arroccano nella propria metà campo e cercano sempre la profondità e la giocata lungo le fasce.

Approccio ben gestito tant’è che al minuto undici Tumminello mette a segno il primo gol (decimo stagionale) dopo l’assist dalla sinistra di Giron. Continua a fare bel gioco il Crotone e Vitale al sedicesimo costringe il portiere Pane ad una difficile respinta. Il raddoppio al minuto diciannove con Oviszach (ottavo gol stagionale) che lo realizza con un perfetto tiro da fuori area. I due Marcatori, Vitale, Giron sulla fascia sinistra e Silva su quella destra l’arma vincente del Crotone nel primo tempo. Di Donato cerca di ridurre il disagio della propria squadra e insieme alla sostituzione di Franco per infortunio con Bumbu, fa entrare la punta Simone al posto del centrocampista Mane’. Nulla è cambiato fino al termine della prima parte. Ripresa con il Crotone che immette Barberis al posto dell’ammonito Gallo. Minuto cinquantaquattro l’Arbitro non ferma il gioco per soccorrere Silva rimasto a terra per infortunio. Dalla continuazione del gioco l’Altamura trova il gol con Leonetti in seguito ad una mischia in area ospite. Sbanda il Crotone per alcuni minuti a centrocampo e in difesa. Si ricompone la squadra di mister Longo e al minuto sessantaquattro De Santis rinvia sulla

linea di porta il pallone calciato da Tumminello. Minuto sessantanove traversa di Vitale su assist di Giron. La partita il Crotone non vuole pareggiarla ed insiste nel trovare il terzo gol. Ci pensa ancora Tumminello con la sua doppietta a segnare il terzo gol (undicesimo gol stagionale) su assist di Spina. Questo è il Crotone che intende proseguire alla ripresa del campionato dopo la pausa natalizia. Non è poca cosa per un Crotone d’alta classifica.