Pistoia Città del Natale, nel mercatino idee regalo, golosità e creazioni fatte a mano

Creazioni fatte a mano, golosità, idee regalo. Si possono trovare nel Mercatino natalizio allestito per Pistoia Città del Natale dal 20 al 24 dicembre in piazza dello Spirito Santo: nelle casette di legno i pistoiesi e i visitatori potranno trovare regali artigianali, decorazioni e addobbi, souvenir, piccoli oggetti originali, prodotti tipici enogastronomici e specialità culinarie per tutti i gusti. Il mercatino è arricchito da una nuova versione del Bosco Incantato, e dalle parate e dai concerti musicali itineranti che animeranno il centro cittadino e faranno tappa anche tra le bancarelle di piazza dello Spirito Santo.

Si annuncia poi ricco il programma del weekend prenatalizio a Pistoia Città del Natale.

Sabato 21 dicembre a Palazzo Achilli a Gavinana (ore 15:30) si terrà la conferenza “La Porrettana nella Storia italiana” per il 160 esimo anniversario della linea Porrettana, a cura del professor Stefano Maggi, organizzata nell’ambito della mostra “Strade ferrate. Dal treno a vapore al Fischio della Fap” allestita a Palazzo Achilli, al Polo Culturale Puccini Gatteschi (dalle 15:45 alle 18:15) cinema in famiglia, una straordinaria opportunità per capire insieme l’importanza del dono attraverso il linguaggio del cinema (iniziativa per famiglie con bambini indicativamente dai 5 ai 12 anni).

Il centro storico dalle 16 alle 19 si animerà con la parata itinerante con Minnie, Paperino, Topolino e i fantastici personaggi dei cartoons mentre Piazza Gavinana dalle 16:30 alle 18:30 sarà lo scenario per Pindarico, il viaggio libero e visionario che un aviatore ormai vecchio compie sul filo dei ricordi tra personaggi ora seri ora buffi che, grazie ai bellissimi costumi, ingigantiti nelle proporzioni dall’utilizzo dei trampoli, diventano straordinari.

Alle 17.30 nella Sala Maggiore di Palazzo comunale il sindaco Alessandro Tomasi porterà il saluto e gli auguri dell’amministrazione alla città.

Al Pantheon degli Uomini Illustri (ore 17) verrà presentato l’Archivio sonoro sulle vie dei canti con la partecipazione di Manuela e Maurizio Geri e alla Galleria Nazionale (dalle 17 alle 21) ci saranno spettacoli musicali e di intrattenimento.

In Piazza del Duomo alle 18 si esibirà in concerto Irene Fornaciari, oggi Irene Effe, che torna con un nuovo album e salirà sul palco insieme a Federico Biagetti in un suggestivo repertorio natalizio

Al Circolo Arci di Iano Feliza (alle 18) si terrà invece Feliz Navidad, concerto di Natale con musica dal vivo e testi cantati e segnati in Lis dal Coro delle Mani Bianche di Pistoia di To Groove Pistoia Onlus APS.

All’Officina delle Opportunità (ore 21) andrà in scena “Sogno di una notte di inizio inverno”, spettacolo musicale di Natale dei ragazzi e ragazze dei Laboratori di Officina.

Domenica 22 dicembre via Buozzi, piazza Gavinana, via Cino e via Cavour si riempiranno (dalle 8 alle 18.30) con le bancarelle della Fiera Antiquaria in edizione straordinaria, con decine di banchi per scoprire pezzi antichi e unici, artigianato d’epoca, e collezionismo.

Al Parco di Monteoliveto al mattino (alle 10) si terrà Montubios mentre nel pomeriggio (ore 16) i bambini e le loro famiglie potranno partecipare ai laboratori creativi.

Il centro storico dalle 16 alle 19 si animerà con la parata itinerante con Minnie, Paperino, Topolino e i fantastici personaggi dei cartoons mentre dalle 16.30 alle 19 si potrà incontrare Babbo Natale sulla slitta elettrica: con lui l’elfo burlone trampoliere e il giocoliere per un incredibile spettacolo itinerante.

Nella Sala Maggiore del Palazzo Comunale (ore 17:30) musica con Maberliner.. sotto l’albero! a cura di Orchestra MaBerliner di Pistoia, diretta da Riccardo Cirri.

Nella Galleria Vittorio Emanuele (dalle 17 alle 18:30) il mago Francesco Micheloni, poliedrico artista prestigiatore specializzato nella magia con le carte da gioco racconterà storie con la magia, alla Galleria Nazionale (dalle 17 alle 21) ci saranno spettacoli musicali e di intrattenimento.

In Piazzetta dell’Ortaggio dalle 18 alle 20 si canterà e si ballerà con Italians a go go un party con, in ordine temporale dagli anni Sessanta ad oggi, tutti i più grandi successi della musica italiana con Antonio Ciulla (in arte Ciulla) e Cipo (del duo Cecco e Cipo).

Al Piccolo Teatro Mauro Bolognini (ore 20.45, ingresso a pagamento) “Gospel experience” con Vincenzo Genovese’s band Daniel Dzanta, Nadyne Rush (voce), Vincenzo Genovese (direttore d’orchestra e piano), Riccardo Onori (chitarra), Adriano Molinari (batteria), Dario Cecchini (sassofono) Samuel Genovese (percussioni), Luca Signorini (sassofono), Marco Galiero (basso) Andrea Tofanelli (tromba), Francesco Cangi (trombone).

Sabato 21 e domenica 22 embre ci saranno aperture straordinarie del Complesso del Tau dal titolo “Marino e Pistoia: di nuovo insieme”: circa 50 opere del maestro, tra sculture e disegni, potranno essere ammirate al piano terra del Palazzo del Tau e nell’attigua ex chiesa nei giorni in orario continuato dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso previsto alle ore 17).

Come ogni weekend fino alla Befana, saranno aperte anche le attrazioni: la Casa di Babbo Natale nelle Sale Affrescate del Palazzo Comunale e la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza San Francesco.

Fino 6 gennaio il parcheggio dell’Area del Ceppo in viale Matteotti 9 sarà gratuito nel pomeriggio dei giorni feriali, da lunedì a sabato dalle 14 alle 20, e domenica e festivi per tutto il giorno, sia per i pistoiesi sia per tutti coloro che desiderano visitare la città durante le feste e partecipare agli eventi natalizi in programma fino alla Befana.

Il programma di Pistoia Città del Natale è disponibile sul sito www.pistoiacittadelnatale.com e sulle pagine social

Instagram: https://www.instagram.com/pistoia.cittadelnatale/

Facebook: https://www.facebook.com/pistoia.cittadelnatale