Nasce “Piano City Lecce APS”, organizzerà il festival Piano City Lecce 2025

Oggi, nell’Open Space di Palazzo Carafa, la presentazione ufficiale dell’evento e il lancio delle date, alla presenza del fondatore di Piano City, il pianista berlinese Andreas Kern.

Torna a Lecce “Piano City”, l’innovativo ‘festival diffuso’ che, ideato dal pianista berlinese Andreas Kern, ha conquistato le principali capitali europee della cultura (Berlino, Madrid, Atene, Milano, Lisbona, Novi Sad…). La nuova edizione, prevista per il 12-13-14 settembre 2025, sarà curata dall’Associazione di Promozione Sociale “Piano City Lecce”. L’Associazione, da poco fondata, è composta da musicisti salentini e professionisti attivi in campo artistico, che già hanno contributo al successo delle scorse edizioni del festival (le pianiste Valeria Fasiello e Alessandra Gallo, il filosofo e critico musicale Giacomo Fronzi, la sociologa Milena Calogiuri). Riconfermata la presenza di Andrea “Andro” Mariano dei Negramaro, direttore artistico delle ultime tre edizioni.

Nei giorni del festival, pianisti provenienti da tutto il mondo animeranno i luoghi emblematici della città con concerti gratuiti dalle sonorità classiche, jazz e pop: un’occasione per riscoprire, attraverso la musica, i luoghi più belli di Lecce, scelti dall’architetto Giorgia Rizzo, in collaborazione con Enti pubblici e privati, Istituzioni e Associazioni del territorio, tra cui ArtWork Cultura e BTM Italia.

Tre le tipologie di concerto: street (in piazze, strade e palchi a cielo aperto), city (nei classici e iconici luoghi- simbolo della città o con la rivalutazione di siti industriali e periferici) e house (nelle dimore cittadine). Particolare attenzione sarà come sempre rivolta ai giovani talenti del territorio, con la sezione educational e il coinvolgimento di Accademie di musica, Scuole medie e Licei a indirizzo musicale, Conservatori e Università.

Questa mattina, presso l’Open Space di Palazzo Carafa, l’Associazione ha presentato le proprie attività, il nuovo assetto organizzativo, nonché il logo e il sito, curati da Colibrì Vision. Dopo i saluti istituzionali di Adriana Poli Bortone (sindaca di Lecce), sono intervenuti Andreas Kern (ideatore del format Piano City), Silvano Gallo (Presidente di Piano City Lecce APS), Valeria Fasiello (vicepresidente Piano City Lecce APS), Giacomo Fronzi (presidente comitato scientifico PCL), Milena Calogiuri (fundraiser PCL), Nevio D’Arpa (CEO&Founder di BTM Italia), Paolo Babbo (Presidente di ArtWork) e Alessandra Gallo (social media strategist PCL). Ha moderato la conferenza stampa Mariella Tamborrino (Direttrice Puglia Review – Ufficio stampa BTM Italia).

“Questa nuova gestione – ha dichiarato Silvano Gallo, presidente di ‘Piano City Lecce APS’ – sarà improntata sulla massima trasparenza, e ovviamente sulla promozione dell’arte, della musica e del talento in tutta la città. Come per le scorse edizioni saranno scelte location non convenzionali per garantire la partecipazione di tutti”.

Durante la conferenza stampa, è stato proiettato un video con dei saluti speciali, giunti dagli “Amici di Piano City Lecce”, ovvero da alcuni degli artisti di caratura internazionale che sostengono questa realtà o che hanno preso parte alle precedenti edizioni del festival: Carlo Amleto, Andrés Barrios, Giovanni Caccamo, Gloria Campaner, Dardust, Andrea “Andro” Mariano, Noemi, Giuliano Sangiorgi, Artem Yasinsky, Sun Hee You.

In primo piano non solo l’offerta musicale che caratterizza lo spessore della manifestazione, ma anche il connubio musica-cultura-turismo, asse importante anche per la promozione territoriale.

Le dichiarazioni:

Adriana Poli Bortone (Sindaca di Lecce): “Una delle caratteristiche più apprezzabili della manifestazione è vedere Lecce trasformata in un palcoscenico a cielo aperto, con la fruizione di ogni angolo della città, dal centro storico alle periferie”.

Giacomo Fronzi (Presidente Comitato Scientifico PCL): “Ogni anno giungono centinaia di richieste di partecipazione, e questo rende l’idea di quanto sia apprezzato un evento di questa portata”.

Andreas Kern (Ideatore Piano City): “Il format è relativamente giovane, è nato 14 anni fa, eppure in tutti questi anni si è guadagnato un posto di rilievo nella programmazione culturale delle varie città che lo ospitano. E ricordo che il progetto nasce per superare un forte isolamento sociale a cui stiamo assistendo da tempo”.

Valeria Fasiello (Vicepresidente Piano City Lecce APS): “La novità di quest’anno è che per ogni giornata del festival avremo un “main artist” per ogni sezione, ossia classica, jazz e pop, per dare voce a tutte le anime di quest’arte bellissima”.

Nevio D’Arpa (CEO& Founder BTM Italia): “Il turismo culturale si nutre anche di eventi come questo e con BTM Italia stiamo promuovendo da tempo iniziative di questo tipo. L’interesse per manifestazioni artistiche, musicali e culturali è un trend in costante crescita i cui benefici interessano l’intero territorio”.

Paolo Babbo (Presidente Artwork): “Con attività come queste possiamo promuovere anche i beni architettonici della città. La sinergia è un valore importante, in cui crediamo molto e per cui lavoriamo con convinzione”

Milena Calogiuri (Foundraiser PCL): “Creare una rete solida attorno ad una manifestazione come questa è uno dei nostro obiettivi per far che possa diventare a tutti gli effetti un attrattore turostico-culturale”.

Alessandra Gallo (Social Media Strategist PCL): “È innegabile il valore della comunicazione e la sua importanza per accorciare le distanze e dare valore al progetto. Oggi presentiamo anche il logo della neonata associazione, un pianoforte che si interseca con il rosone di Santa Croce. Un modo forte per sottolinearne l’identità”.