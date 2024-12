Mitsubishi: una storia che guarda al futuro

Molti automobilisti scelgono quale macchina acquistare in base a diversi fattori, tra cui l’opinione che si ha di un determinato marchio. Ci sono case automobilistiche che nel corso del tempo hanno legato il loro nome a veicoli di grande prestigio, privi di difetto e con un’ottima qualità costruttiva. Tra i migliori esempi c’è senza alcun dubbio il brand giapponese Mitsubishi , attivo in Italia e in Europa da diversi decenni. Oggi le sue concessionarie propongono agli automobilisti italiani tanti modelli differenti, pronti ad adeguarsi a qualsiasi esigenza.

Più di un secolo di storia

Mitsubishi è un’azienda che proviene dal Giappone, Paese in cui ha mosso i suoi primi passi. I primi modelli prodotti con il marchio Mitsubishi sono arrivati nel mercato giapponese nei primi anni del ‘900. Per i primi decenni l’impresa ha lavorato sul suolo giapponese, producendo di volta in volta nuovi modelli, e dando grande importanza allo sviluppo della tecnologia in ambito automobilistico.

Nella seconda metà del XX secolo il successo in patria, ormai consolidato, ha spinto Mitsubishi a cercare nuovi mercati. Gli anni ‘70 hanno visto l’approdo in diversi Paesi europei, tra cui l’Italia. La casa automobilistica ha fin da subito convinto il pubblico con modelli all’avanguardia, dotati di design unici e pronti a differenziarsi rispetto agli altri modelli disponibili all’epoca sul mercato.

La spinta verso le novità ha permesso a Mitsubishi di restare competitiva fino a oggi. I modelli che compongono il suo catalogo attuale sono caratterizzati da tecnologie all’avanguardia, dai motori ibridi fino agli avanzati sistemi di assistenza alla guida.

Le automobili di Mitsubishi

Nelle concessionarie che propongono i modelli Mitsubishi si possono trovare molti veicoli davvero interessanti. Un buon esempio è Mitsubishi Space Star, una city car molto maneggevole e dotata di grande versatilità. Trattandosi di una city car ha misure compatte, essenziali per trovare parcheggio anche durante l’ora di punta. Il motore ha una buona efficienza energetica, e garantisce una guida affidabile grazie ai suoi sistemi di sicurezza avanzati.

Per chi è alla ricerca di un mezzo che sia più grande e spazioso delle city car una buona alternativa è Mitsubishi COLT MY25. Probabilmente avrete già sentito parlare di questo modello, che all’interno del catalogo Mitsubishi è una vera icona. Si è rinnovata più volte, e il modello disponibile oggi risponde alle principali esigenze degli automobilisti: design accattivante, bassi consumi e tanto comfort.

Nelle concessionarie Mitsubishi non mancano i SUV , a partire dal SUV urbano Nuova ASX MY25. Tra i principali pregi c’è la possibilità di impostare una specifica modalità di guida scegliendo tra quattro diverse opzioni. In questo modo chi è al volante può decidere quale modalità è la più adatta in base al percorso e ad altri fattori. Dal punto di vista strutturale ha un abitacolo che garantisce grande comodità, mentre all’esterno le dimensioni sono contenute per favorire la manovrabilità.

Non possiamo chiudere questo articolo senza citare Mitsubishi Eclipse Cross PHEV. Mitsubishi propone questo elegante SUV ibrido, che usa un motore ibrido e uno a benzina per generare tanta potenza e per ottenere un’autonomia da non sottovalutare. Combinando il motore a benzina e quello elettrico si possono percorrere più di 600 km, mentre con il solo motore elettrico si possono percorrere ben 55 km.

Tra i principali vantaggi di questo modello c’è l’avanzato sistema S-AWC (Super-All Wheel Control).