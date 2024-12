Freehold e Leasehold: due termini da conoscere per chi compra casa in UK

Ogni mercato ha le sue regole, in particolare quello immobiliare inglese. Chi vuole comprare casa in UK deve conoscere regole e termini in uso nel Regno Unito. Freehold è un immobile che comprende anche il terreno su cui è stato costruito. Quindi non bisogna pagare ground rent o service charge. Si diventa freeholder di quella land. Si è proprietari per sempre della terra e dell’immobile. E questi diritti passano agli eredi.

Leasehold si applica agli appartamenti in quanto le houses sono quasi sempre freehold. In pratica si possiede l’immobile per un numero di anni limitato e non se ne possedete la terra su cui giace. E’ il freeholder a possedere la terra e a chiedere soldi ogni anno sul ground rent e service charge. Un leasehold può essere di 90, 100, 125 fino a 999 anni. Il termini si può rinnovare.