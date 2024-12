Super Dea decima vittoria consecutiva: Cagliari ko, Gasp +5 su Conte

La Dea infrange un altro record: decima vittoria consecutiva. L’Atalanta Bergamo si sbarazza anche del Cagliari e consolida il primo posto in Serie A. Vittoria per 1-0 grazie a un gol di Zaniolo.

La svolta arriva al 19’ della ripresa. Gasperini effettua altri due cambi: fuori Pasalic e De Ketelaere per Samardzic e Zaniolo. L’ex Roma dopo due minuti porta in vantaggio la Dea. Cross di Samardzic da sinistra, la palla arriva dall’altra parte a Bellanova che crossa per Zaniolo il cui piatto sinistro sul primo palo fulmina Sherri. Il numero 10 dell’Atalanta esulta in maniera esagerata sotto la curva cagliaritana secondo Pairetto, che lo ammonisce.

Grazie a questa preziosa vittoria la Dea allunga in testa alla classifica a +5 sul Napoli di Conte impegnato a Udine.