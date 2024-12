L’Aquila, un successo la mostra “Lo spirituale nell’arte” all’Emiciclo

Sabato 14 dicembre alle 17:30 il Finissage, con la presentazione e l’omaggio del Catalogo

L’AQUILA – Sabato 14 dicembre, alle ore 17:30, presso la ex navata dell’Emiciclo dov’è allestita la Mostra LO SPIRITUALE NELL’ARTE – Un check-up sulle sbiadite o scomparse tracce kandinskijane, si terrà l’incontro di Finissage dell’esposizione. Saranno presenti il curatore della Mostra, Antonio Gasbarrini, i presidenti di One Group e L’Aquila Made In, Francesca Pompa e Goffredo Palmerini, i rappresentanti delle Istituzioni che hanno patrocinato l’evento, Regione Abruzzo e Comune dell’Aquila, gli Artisti e la Stampa.

Nel corso dell’incontro sarà presentato il Catalogo della mostra, edito da One Group, e ne sarà fatto omaggio a tutti i presenti. Sarà quindi fatto il consuntivo dell’evento, con positivi riscontri di critica e di pubblico per la qualità delle opere esposte e il valore dei 25 artisti. Molto ha intrigato il tema dell’esposizione, che ha voluto indagare sul messaggio spirituale dell’arte, messaggio neutrale e altro rispetto a convinzioni religiose o agnostiche, ma certamente trascendente nei suoi valori universali ed etici, secondo gli orientamenti che Vasily Kandiskij aveva postulato con il suo saggio Dello Spirituale nell’Arte del 1910.

L’esposizione, proprio per tale singolarità, si è connotata nella pienezza del senso profondo di ricerca e innovazione, ancorandosi alle più prestigiose esperienze artistiche ed espositive di cui L’Aquila e l’Abruzzo si sono resi interpreti nella seconda metà del Novecento fino all’attualità. La Mostra ha avuto una notevole eco mediatica, sia in Italia che all’estero, con una cinquantina di articoli di stampa.

Un particolare ringraziamento va ai 25 artisti abruzzesi che hanno raccolto l’invito a mettere a disposizione una loro opera: Lino Alviani, Sandro Arduini, Vito Bucciarelli, Mandra Cerrone, Fausto Cheng, Duilio Chilante, Angelo Colangelo, Lea Contestabile, Mario Costantini, Gianfranco D’Alonzo, Pasquale De Carolis, Elio Di Blasio, Ennio Di Vincenzo, Franco Fiorillo, Armando Gioia, Angiolo Mantovanelli, Albino Moro, Sergio Nannicola, Giulia Napoleone, Albano Paolinelli, Antonio Rauco, Rezakhan, Giancarlo Sciannella, Anna Seccia, Paolo Spoltore.

Il ringraziamento va al Consiglio Regionale per la concessione della ex Navata, alla Regione Abruzzo, alla Municipalità aquilana e al vicesindaco Raffaele Daniele. Come un plauso va all’associazione L’Aquila Made In che, insieme a One Group e in collaborazione con MuBAq e Angelus Novus, hanno promosso e organizzato la mostra, con la curatela del critico d’arte Antonio Gasbarrini.