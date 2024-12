Scarpe da sposo: guida alla scelta

Scegliere l’abito da sposo giusto è fondamentale, ma non meno importante è la selezione delle calzature: un banale errore compiuto in tal senso rischierebbe di compromettere il buon esito di tutto l’outfit. Ecco perché vale la pena di prestare la massima attenzione alla ricerca e all’acquisto delle scarpe da sposo: come avviene per tutti gli altri elementi del guardaroba maschile, anche in questo caso sono i dettagli a far la differenza, e nessun particolare può essere affidato al caso. Va detto che, in questo settore, la moda anno dopo anno propone nuovi trend e introduce stili differenti destinati a rivoluzionare la contemporaneità; ciò non toglie che vi siano, comunque, alcuni semplici regole da ricordare, correlate a quelli che possono essere definiti grandi classici.

Dall’abito alle scarpe

Il primo consiglio è quello di acquistare le scarpe solo dopo aver scelto l’abito da sposo, così da essere certi di individuare l’abbinamento più appropriato. Al di là degli stili più trendy del momento, conviene sempre puntare sul classico: il che vuol dire privilegiare il modello Oxford, elemento da cui non si può prescindere quando si desidera sfoggiare un look formale. Stiamo parlando di un tipo di calzatura che si contraddistingue per il sistema di allacciatura chiuso, e che più in generale vanta un aspetto tanto raffinato quanto elegante. Le scarpe Oxford, nella loro versione più classica, si presentano lisce e impreziosite da un taglio in punta. Ci sono, tuttavia, anche varianti che presentano motivi intagliati, all’insegna di una maggiore versatilità. Quel che è certo è che le Oxford sono le calzature formali per antonomasia: si prestano a essere abbinate a vestiti sartoriali cuciti su misura, ma anche a un tight elegante.

Una valida alternativa: le calzature Derby

Le Oxford, comunque, non rappresentano la sola tipologia di calzatura a cui un futuro sposo si può affidare per definire il proprio outfit in vista del giorno delle nozze. Meritano di essere prese in considerazione, infatti, anche le scarpe Derby, che presentano un’allacciatura delle stringhe aperta: proprio per questo motivo, mostrano un design più sportivo. Di solito le Derby vengono privilegiate da coloro che vogliono sfoggiare un look informale e al tempo stesso giovanile, senza rinunciare comunque alla tradizionale eleganza che un matrimonio richiede.

Un grande classico: il mocassino

Ovviamente in questa rassegna di calzature maschili per un matrimonio non può mancare una menzione per il mocassino, ideale per gli uomini che sono sempre attenti ai trend di stagione. Estrosi e contemporanei, i mocassini si pongono al di là di tutte le convenzioni, e per questo costituiscono delle soluzioni coraggiose, con un pizzico di glamour. Nel corso degli anni più recenti i mocassini sono stati reinterpretati e in molti casi personalizzati, con versioni impreziosite da ricami, realizzate in velluto o semplicemente colorate. Insomma, per chi ha voglia di osare, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Attenzione ai colori

Gli esperti mettono in evidenza che gli outfit ton sur ton rappresentano in tutti i casi una garanzia di eleganza; vietato, invece, accostare delle scarpe blu a un vestito nero e viceversa. Quasi tutte le boutique, in effetti, mettono a disposizione calzature nere o blu, in quanto tali tonalità sono le più basiche: ciò vuol dire che si prestano ad essere abbinate più facilmente a una grande varietà di stili. Ciò non toglie che uno sposo possa scegliere di puntare su scarpe colorate, dando vita a un abbinamento coraggioso, a patto che non contrasti con il completo indossato.

La selezione dei materiali

Infine, occorre accennare alla qualità dei materiali di composizione delle scarpe da sposo. Il fondo in cuoio è un must have, mentre chi intende puntare sulla sobrietà non può fare a meno di privilegiare le calzature in vitello spazzolato, un evergreen davvero speciale. Nel caso in cui si preferiscano delle soluzioni più giovanili e alla moda, spazio ai tessuti jacquard e a uno stile colorato per pellami di pregio. È importante che gli standard di qualità viaggino sempre di pari passo con la ricerca del comfort, perché nessuno ha voglia di trascorrere il giorno delle proprie nozze con i piedi doloranti per colpa di vesciche o altri fastidi causati da calzature scomode!