Doccia fredda per Atalanta e Inter in Champions: scivolano in classifica

Una doccia fredda sia per l’Atalanta di Gasperini sia per l’Inter di Inzaghi. La Dea si è arresa in casa contro il Real Madrid, mentre i nerazzurri hanno perso allo scadere contro il Bayer Leverkusen abbandonando il secondo posto e lasciandolo proprio ai tedeschi, avanti per la differenza reti. Le italiane scivolano in classifica generale. L’Inter si trova al quarto posto e oggi potrebbe essere scavalcata anche da Barcellona e Borussia Dortmund. Pesante la caduta dell’Atalanta in casa con il Real Madrid. I bergamaschi ora sono noni in classifica e se finisse adesso la fase a girone unico sarebbero ai playoff per un solo punto.

La classifica aggiornata di Champions League.

1. Liverpool 18 (d.r. +12)*

2. Leverkusen 13 (d.r. +7)*

3. Aston Villa 13 (d.r. +6)*

4. Inter 13 (d.r. +6)*

5. Brest 13 (d.r. +4)*

6. Barcellona 12 (d.r. +13)

7. Dortmund 12 (d.r. +10)

8. Bayern 12 (d.r. +9)*

9. Atalanta 11 (d.r. +9)*

10. Arsenal 10 (d.r. +6)

11. Monaco 10 (d.r. +5)

12. Sporting 10 (d.r. +2)

13. Lilla 10 (d.r. +2)

14. Club Brugge 10 (d.r. -2)*

15. Benfica 9 (d.r. +3)

16. Atl. Madrid 9 (d.r. +2)

17. Milan 9 (d.r. +2)

18. Real Madrid 9 (d.r. -1)*

19. Celtic 9 (d.r. 0)*

20. Manchester City 8 (d.r. +6)

21. PSV 8 (d.r. +2)*

22. Juventus 8 (d.r. +2)

23. Din. Zagabria 8 (d.r. -5)*

24. PSG 7 (d.r. 0)*

25. Feyenoord 7 (d.r. -3)

26. Stoccarda 4 (d.r. -7)

27. Shakhtar 4 (d.r. -8)*

28. Sparta Praga 4 (d.r. -9)

29. Sturm Graz 3 (d.r. -4)

30. Girona 3 (d.r. -6)*

31. Stella Rossa 3 (d.r. -8)

32. Salzburg 3 (d.r. -15)*

33. Bologna 1 (d.r. -6)

34. RB Lipsia 0 (d.r. -7)*

35. Slovan Bratislava 0 (d.r. -14)

36. Young Boys 0 (d.r. -15)