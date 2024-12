“Pelle contro pelle” è il nuovo singolo di Effemme feat. Tommaso Ceraruolo

Dal 13 dicembre2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Pelle contro pelle”, il nuovo singolo degli Effemme feat. Tommaso Cerasuolo dei Perturbazione.

“Pelle contro pelle” è un brano fresh folk che esplora il bisogno profondo di riscoprire il contatto umano come fonte di sicurezza e appartenenza. L’Homo sapiens si è evoluto grazie alla capacità di vivere in gruppo, ma oggi, con l’allontanamento fisico e la perdita del senso di comunità, questa connessione sembra svanire. La canzone invita a ritrovare quel legame, sia nel messaggio che nella musica, attraverso un ritmo coinvolgente e aperture melodiche che mettono in risalto le voci di Michele e Tommaso. I virtuosismi di Francesco Moneti aggiungono un tocco di gioia e festa, evocando l’autenticità e la bellezza delle relazioni umane sincere.

Commenta Tommaso Cerasuolo, ospite del singolo degli Effemme: “Pelle contro pelle è una canzone sulla tenerezza. Dimora in quel tempo delle nostre giornate in cui cambia la luce, all’aurora o al crepuscolo, in un luogo in cui le nostre certezze quotidiane si fanno trasparenti. Ci ricorda il bene volatile, ma così necessario, del contatto umano.Grazie a Effemme per avermi coinvolto in questo abbraccio”.

Biografia

Gli Effemme sono un duo formatosi nel 2023 col supporto di Anthill Booking e subito caratterizzato dalla dimensione live. L’amalgama ha poi dato vita ad un primo singolo (“Dove inizia il fiume”) che ha iniziato a caratterizzare il sound del progetto verso un fresh folk che mescola cantautorato e le nuove tendenze folk internazionale.

Francesco Fry Moneti è polistrumentista e violinista storico dei Modena City Ramblers e de La casa del Vento. Vanta collaborazioni che vanno da Patti Smith ai Sonohra, dal Piotta al fare una parte di musicista in Gangs of New York di Scorsese. Una vita spesa sui palchi di tutta Italia e spesso all’estero, nei Festival più prestigiosi della musica folk e Irish.

Nel 2021 ha prodotto un album personale di inediti intitolato “Cosmic Rambler” e ha pubblicato il suo primo romanzo “In un elaborato impeto d’ira”.

Michele Mud, vincitore per due volte del Premio Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty e del Premio Via Emilia – La strada dei cantautori, nonchè premiato da Don Ciotti con una menzione speciale del Festival Musica Contro le Mafie.

All’attivo oltre 350 live in cui porta le canzoni dei propri 2 album e rielaborazioni acustiche di brani internazionali e italiani.

Dal 2018 è anche cantante nel Progetto “Banda Rulli Frulli“.

