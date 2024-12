Nevicate anche abbondanti sulle montagne venete

Primo freddo intenso e nevicate anche abbondanti nella notte sulle montagne del Veneto, con precipitazioni che sono state più copiose sulle Prealpi vicentine rispetto alle Dolomiti. Sull’altopiano di Asiago si registrano in quota fino a 45 centimetri di neve fresca, 18 nella cittadina capoluogo, dai 20 ai 30 centimetri la coltre che si misura sulle prealpi veronesi, Monte Tonba e Monte Baldo.

Sulle Dolomiti per ora le precipitazioni nevose sono più contenute. Infatti si va dai 5 centimetri di Ra Valles, sopra Cortina, ai 10 centimetri delle zone in quota tra Arabba e Falcade. In tutta la regione il clima è freddo e ventoso.