Approvato l’IGP del Bergamotto di Reggio Calabria dal Ministero

Termina finalmente la lunga querelle tra IGP e DOP per il frutto e derivati del Bergamotto di Reggio Calabria. Dopo l’approvazione ministeriale del disciplinare di produzione dell’IGP (INDICAZIONE Geografica Protetta) avvenuta il 12 dicembre 2023 l’iter venne bloccato dalla Regione a favore dalla compagine che sosteneva l’estensione del vecchio disciplinare DOP dall’essenza al frutto. Dopo circa un anno di interlocuzioni ed istruttorie il Ministero dell’agricoltura sgombra il campo definitivamente con la “Riunione di pubblico accertamento ai sensi all’articolo 8 del Dm 14.10.2013, relativa alla registrazione del nome Bergamotto di Reggio Calabria come IGP” convocata a Reggio Calabria per martedì 14 gennaio 2025.

Il Comitato promotore per il “BERGAMOTTO DI REGGIO CALABRIA IGP” presieduto dall’agronomo Rosario Previtera che annovera oggi più di 500 aziende per più di 800 ettari di bergamotteti nell’area vocata dei 51 comuni previsti dal Disciplinare, si è già attivato per quanto previsto dalla normativa vigente in termini di convocazione dei sindaci, degli enti, degli agricoltori e relativa attività di animazione territoriale e pubblicità. Dopo tre anni di istruttoria e un anno di stallo amministrativo, finalmente riparte l’iter che porterà il Bergamotto di Reggio Calabria ad ottenere il marchio di qualità IGP che consentirà la valorizzazione e la commercializzazione del frutto fresco e derivati del food in Italia e in Europa e l’affrancamento dal mercato dell’olio essenziale, con grande beneficio per la filiera reale che vede centinaia di agricoltori impegnati da generazioni e decine di aziende di trasformazione agroalimentare.

Grande soddisfazione e plauso giungono dagli enti, dalle istituzioni e dalle organizzazioni di categoria che hanno fermamente sostenuto il percorso dell’IGP e il Comitato promotore sin dal 5 giugno 2021, data di presentazione della domanda di riconoscimento, con particolare riferimento a Copagri Calabria, ANPA-Liberi agricoltori, Conflavoro PMI, Unci Calabria, USB Lavoro Agricolo, Comitato dei bergamotticoltori reggini. La Riunione di Pubblico accertamento prevede la lettura del disciplinare di produzione alla presenza dei funzionari del Ministero e della Regione e del rappresentante del Comitato promotore. Potranno giungere richieste di integrazione o modifiche da parte del pubblico presente, in merito agli aspetti tecnici. Seguirà la fase di pubblicazione su Gazzetta ufficiale e quindi l’approvazione da parte della Commissione Europea. Se non vi saranno altri ostacoli l’iter potrà terminare proprio per l’inizio della prossima campagna produttiva e consentire così al Bergamotto di Reggio Calabria di ottenere finalmente la tutela e la valorizzazione che merita.