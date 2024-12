“Out of my mind” è il nuovo singolo di Odiraa & Christian Lisi

Dal 6 dicembre 2024 è in rotazione radiofonica “OUT OF MY MIND”, il nuovo singolo di Odiraa & Christian Lisi disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 5 luglio 2024.

“Out of My Mind” è un brano potente che unisce sonorità urban e house per creare un’atmosfera vibrante e coinvolgente. La traccia affronta il tema dell’autodeterminazione, raccontando un viaggio interiore di lotta e crescita personale. Attraverso ritmi incisivi e un’energia trascinante, il pezzo esplora emozioni forti e i conflitti che spesso emergono quando ci troviamo a confrontarci con le nostre paure, i nostri desideri e le aspettative che gli altri proiettano su di noi.

Il cuore pulsante del brano è la ricerca di equilibrio tra mente e cuore, una battaglia tra razionalità e istinto. La narrazione si sviluppa in un crescendo emotivo, riflettendo quel momento cruciale in cui scegliamo di abbandonare tutto ciò che ci trattiene per abbracciare le nostre passioni più autentiche. La melodia grintosa e le vibrazioni house si intrecciano con un testo carico di significato, trasmettendo un messaggio di forza e determinazione.

Il brano si distingue non solo per la sua energia contagiosa, ma anche per la sua profondità: la risoluzione finale non è solo un “lieto fine”, ma un trionfo personale, la dimostrazione che ascoltare se stessi e seguire il proprio istinto può condurre alla vera realizzazione.

Commentano gli artisti a proposito del brano: “Out of My Mind rappresenta un inno alla libertà interiore e al coraggio di essere fedeli a sé stessi, invitando chi ascolta il pezzo a lasciarsi travolgere dalla musica e a trovare il proprio momento di catarsi e liberazione.”

Il videoclip di “Out of my mind” è stato girato nella zona della Fiera di Bologna e sfrutta un contrasto visivo: da un lato, la presenza di Odiraa, con il suo look colorato e vivace, che canta e balla, rappresenta vitalità, emozione e spontaneità, dall’altro, lo sfondo freddo e tecnologico della Fiera di Bologna, con le sue linee moderne e architetture industriali, crea un’atmosfera distante e razionale.

Questo contrasto simbolico evidenzia il dialogo tra calore umano e ambiente artificiale, tra emozioni autentiche e un contesto apparentemente freddo e impersonale. La figura di Odiraa diventa così un punto focale, quasi un’energia che porta vita e calore in uno scenario che altrimenti potrebbe sembrare asettico. La scelta stilistica contribuisce a rafforzare il messaggio del video: la capacità di esprimere sé stessi e la propria individualità può risaltare anche in un mondo che spesso appare freddo o distante.

Biografia

Odiraa è un’artista italiana di origine nigeriane (papà nigeriano e mamma italiana). Ama esprimersi attraverso la musica e far muovere le persone: con la musica prova a distillare un sentimento e accostarlo ad un beat che sia coinvolgente e che possa esprimere ancora meglio l’idea.

Christian Lisi è produttore, musicista bassista e chitarrista, da anni collaboratore della IRMA records e ha partecipato alle produzioni di artisti come DJ Rodriguez, Ohm Guru, Clan Greco, Banda Favela, LTJ Xeperience, Pastaboys, The Black Mighty Orchestra. Ha anche collaborato con produttori pop italiani come Fio Zanotti e Celso Valli.

“Out of my mind” è il nuovo singolo di Odiraa & Christian Lisi disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 5 luglio 2024 e in rotazione radiofonica dal 6 dicembre.