“Festa” è il nuovo singolo di Piuma

Da venerdì 6 dicembre 2024 è in rotazione radiofonica “FESTA”, il nuovo singolo di PIUMA, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 29 novembre.

“Festa” è un brano che racconta la storia di una persona imprigionata dalle paure del mondo esterno, un ipocondriaco non solo della propria salute fisica, ma anche di una società che giudica e condiziona profondamente la salute mentale. Il bisogno di fuga da questi pensieri soffocanti si trasforma in un invito alla felicità: una grande festa, momento di liberazione e leggerezza, anche se il mondo continuerà ad osservare e giudicare.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Io, Alessandro (Blindato), e Simone (Starchild), volevamo dare voce a quella tensione sotterranea, quel peso che ci trasciniamo, tra la paura di non essere all’altezza e la voglia di rompere tutte le catene. La festa di cui parliamo nel brano rappresenta questo momento di liberazione. Una festa surreale immaginando una celebrazione, piena di vita, dove finalmente ci si può sentire liberi, senza pressioni o preoccupazioni ma soprattutto con persone vere e senza più maschere. La mia collaborazione con Starchild e Blindato è stata incredibile. Da un lato Blindato, già dotato di un talento naturale di scrittura e interpretazione dall’altro Starchild, artista e producer multiplatino (Italodisco, Pensare Male, Femme Fatale) ha portato una visione musicale esperta e una qualità di produzione fuori dal comune. L’alchimia tra noi tre ha dato vita a un progetto che valorizza al massimo le mie capacità elevandone a mio avviso lo stile perfetto per la scena musicale attuale. Dopo Fossile e Regno senza Amore, avevamo bisogno di rimanere sulle sonorità pop indie ma che fosse adatto anche ai club, e il risultato ci ha soddisfatto molto”.

Il videoclip di “Festa”, diretto da Gimmy Giordano, è stato girato in un loft di Salerno e si distingue per la sua atmosfera surreale. Il protagonista, “Piuma,” celebra una festa in un contesto unico e straniante: invece di invitati in carne ed ossa, la scena è popolata da manichini immobili e freddi, disposti come se fossero veri compagni di festa. Piuma, a tratti malinconico, li osserva, parla e balla con questi “ospiti” inanimati, festeggiando in completa solitudine. Davanti a lui c’è una torta decorata con cura, ma il vuoto nella stanza lascia intuire che questo è solo un assaggio della festa che sogna davvero: una celebrazione autentica, animata dalle risate e dall’affetto di persone vere.

Biografia

Piuma (alias Enrico Costa) è un cantautore di Caserta. Con Il suo primo inedito, vincitore di numerosi concorsi nazionali, è riuscito a scalare le classifica di una importante radio estera. Vincitore della Vincitore della “Nota d’oro” 2023 e Vota la voce 2022 ha collaborato con autori e producer multiplatino e nel Maggio / Giugno 2024 debutta con i suoi primi singoli “Regno senza Amore” e “Fossile” quest’ultima attualmente ai vertici delle classifiche radio indie. Ad oggi sui social è molto seguito per la sua Musica e le numerose cover proposte raccogliendo il gradimento anche degli autori originali. Di recente ha cantato in apertura al concerto di Big Mama, Ditonellapiaga e Ciccio Merolla a Salerno. Ha aperto il concerto ad Annalisa Minetti ed essendo tra i vincitori del concorso “La bella e la voce 2024” parteciperà di diritto a “Sanremo Unlimited”, vetrina musicale patrocinata da Casa Sanremo durante la settimana del festival nel prossimo Febbraio 2025. Il singolo “Fossile” raggiunge il 2 posto in classifica Euro Indie.

