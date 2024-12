Adottare un secondo cane o gatto è una decisione importante. Ecco una pianificazione riguardo alla casa, alle routine e alla gestione dei primi giorni.

Adottare un Secondo Animale Domestico: Come Prepararsi

Quando si prende la decisione di adottare un secondo animale domestico, cane o gatto che sia, lo si fa perché si vuole donare al proprio compagno a quattro zampe un amico con cui giocare tutto il giorno e combattere la noia. Si tratta di una decisione importante, che andrà a stravolgere non solo la routine della famiglia o del singolo padrone, ma anche quella dell’animale domestico che abbiamo già in casa.

Pertanto, è bene essere preparati a dovere a questa nuova sfida, e vedremo in che modo allestire la nostra casa all’arrivo imminente del nuovo coinquilino a quattro zampe.

Valutare il Tipo di Animale da Introdurre

Quando si decide di adottare un secondo animale domestico, è essenziale considerare diversi fattori che incideranno sulla convivenza tra i due animali. La relazione può variare a seconda dell’età (cucciolo o adulto), della specie (soprattutto se diverse come cane e gatto) o del sesso. Adottare un cucciolo spesso facilita l’integrazione, mentre l’introduzione di un adulto potrebbe richiedere più tempo e attenzione. L’interazione tra animali di specie diverse può essere complessa, ma con una giusta supervisione è possibile una convivenza serena.

Anche il sesso influisce: animali dello stesso sesso potrebbero lottare per la dominanza, mentre quelli di sesso opposto si adattano meglio, specialmente se sono sterilizzati. È importante monitorare i primi incontri, premiando i comportamenti positivi e assicurando ad entrambi uno spazio personale in casa. Con una gestione attenta e paziente, la convivenza tra due animali può diventare armoniosa.

Organizzare la Casa per Due Animali Domestici

L’arrivo di un secondo animale domestico implica la necessità di modificare alcuni aspetti della nostra abitazione, per assicurarci che entrambi i cani o i gatti abbiano i loro spazi e possano vivere in armonia. La prima cosa da fare è creare spazi separati, dove entrambi possano ritirarsi e riposare senza che uno disturbi l’altro e si creino conflitti. Se lo spazio lo consente, è bene acquistare una cuccia con i suoi accessori e sistemarla in uno spazio della casa che sia adatto all’arrivo del nuovo inquilino, allestendo un rifugio separato che non vada a intaccare il territorio dell’altro animale domestico. Se lo spazio destinato ai nostri animali è il giardino o il terrazzo, allora è bene fornirci di un’altra cuccia in legno per cani da esterno, in modo da dare anche al secondo animale un riparo idoneo alle intemperie.

Qualora non ci sia lo spazio sufficiente per due cucce, possiamo optare per una soluzione più smart prendendo una cuccia con doppio ingresso. Sebbene si tratti di una struttura unica, generalmente le cucce doppie sono munite di un divisore interno, facilmente smontabile, che va a separare i due ambienti e dona ad entrambi gli animali il giusto spazio e la propria privacy.

Avere un secondo animale significa avere anche doppie forniture. Occorrerà munirsi di ciotole separate, copertine o materassini in più e ulteriori guinzagli, qualora si trattasse di un altro cane. Se si tratta di un secondo gatto, è bene prendere un’altra lettiera e provvedere a integrare un altro tiragraffi a quello che abbiamo già.

Strategia d’Incontro per gli Animali Domestici

Dopo aver preparato l’ambiente, arriva il momento cruciale: introdurre il nuovo arrivato. L’introduzione dovrebbe avvenire gradualmente per evitare che l’animale già presente, percependo il nuovo compagno come un intruso, si innervosisca. La dinamica del loro incontro varia a seconda del tipo di animali. Nel caso dei cani, se si tratta di maschi è consigliabile un incontro in un luogo neutrale come un parco, con il nuovo cane accompagnato da una persona fidata. Questo permette un primo contatto privo di rischi, prevenendo inimicizie. Se i cani sono di sesso opposto, la sterilizzazione è cruciale poiché la presenza di animali non sterilizzati può complicare l’incontro. Nel caso di un cucciolo e di un adulto, è importante considerare le loro differenti energie. È bene assicurarsi che il cane adulto, soprattutto se anziano, non si senta sopraffatto dal cucciolo vivace.

L’incontro tra un cane e un gatto è una questione complessa, poiché la convivenza dipende dal comportamento individuale degli animali. Se non emergono problematiche, è possibile far convivere le due specie, ma l’incontro deve avvenire gradualmente e con attenzione. Quando si introduce un nuovo animale, è consigliabile tenere sempre il cane al guinzaglio come precauzione, per garantire un ambiente sicuro nel territorio occupato.

Preparare la Routine e il Piano di Educazione

Una volta che il nostro animale domestico è entrato in casa, bisogna iniziare a prepararlo e provvedere a istaurare una routine che vada bene ad entrambi i cani o i gatti, aggiornando la routine affinché non ci siano conflitti. Innanzitutto, bisogna cominciare ad impartire al nuovo arrivato l’educazione alla cuccia e preparare la sua routine di pulizia, possibilmente facendola coincidere con quella dell’altro animale domestico per evitare che si senta escluso. Anche le passeggiate giornaliere dovranno essere revisionate e svolte con entrambi, per garantire la loro socializzazione.

È importante alimentare gli animali separatamente, collocando le rispettive ciotole in angoli diversi della casa per scongiurare il rischio che possano litigarsi il cibo. Anche il gioco deve coinvolgere entrambi gli animali, dando loro le stesse attenzioni e premiandoli entrambi.