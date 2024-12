Double G: ascolta il nuovo brano “Ricordati di me”

Dal 6 dicembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “RICORDATI DI ME”, il nuovo singolo di Double G disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 15 novembre.

“Ricordati di me” è il racconto di un amore concluso. Una storia intensa, vissuta con trasporto, ma che ha lasciato spazio a nuove sensazioni. Double G nei suoi versi ricorda in modo lucido la ragazza che aveva acceso in lui quel sentimento, ma con grande consapevolezza riparte da quella fine per raccontare un nuovo inizio. Un percorso musicale che parte proprio da una voglia di esprimere paure e fragilità. “Ricordati di me” è un viaggio emotivo che unisce artista ed ascoltatore in un gioco musicale che coniuga ritmi latin a melodie e rime urban.

Spiega l’artista a proposito del nuovo brano: “Questo brano nasce da un momento di riflessione profonda, un’analisi di quella fase difficile che tutti prima o poi attraversano: la fine di una relazione. Mi sono sentito perso, ma allo stesso tempo ho capito che quella separazione rappresentava anche un’opportunità di crescita. Ho voluto trasformare il dolore in qualcosa di potente, un nuovo capitolo che non fosse solo una chiusura, ma anche una rinascita. La musica mi ha aiutato a elaborare il tutto, a mettere su note la confusione, la solitudine e anche la forza di andare avanti. Ogni parola e ogni battito raccontano quella trasformazione. Spero che chi ascolta possa riconoscersi nel mio percorso, perché alla fine è proprio il cambiamento che ci rende più forti”.

Il videoclip di “Ricordati di me” è diretto da Frank Falletta: racconta il profondo viaggio emotivo del protagonista, che attraversa la fine di una relazione e l’inizio di una nuova fase della sua vita. Il video alterna scene intime di separazione a momenti frenetici nel mondo notturno, esplorando le sue emozioni contrastanti tra malinconia e rinascita. Gli ambienti privati e mondani riflettono il conflitto interiore del protagonista, tra la solitudine che sente nel cuore e il suo tentativo di andare avanti. La trasformazione è palpabile, con il video che culmina in una scena finale simbolica: il protagonista si libera dal peso del passato, allontanandosi fisicamente dai ricordi e chiudendo definitivamente il capitolo della relazione. Un viaggio di distacco che, pur doloroso, segna l’inizio di una nuova libertà.

Biografia

Double G è un artista palermitano che coltiva la sua grande passione per la musica fin dall’età di 16 anni. Inizia la sua carriera artistica proprio a Palermo, dove studia canto per tre anni. I risultati non tardano ad arrivare: gli studi musicali infatti lo portano a vincere vari contest locali.

Nonostante le sfide personali che lo hanno temporaneamente allontanato dalla musica, Double G a distanza di due anni torna con una rinnovata determinazione. La sua musica fonde influenze contemporanee come il rap, la trap e la drill a ballad dal gusto esotico, creando un’esperienza sonora autentica che riflette la sua crescita personale e professionale.

Il nome “Double G” nasce per raccontare il dualismo che caratterizza la sua vita: questa doppia identità gli permette di raccontare la propria storia in modo unico ed originale. I testi di Double G sono il cuore della sua musica, attraverso cui esprime emozioni, pensieri e riflessioni sul mondo che lo circonda. La sua autenticità gli consente di connettersi con il pubblico in modo diretto e sincero, condividendo ogni aspetto della propria esperienza di vita.