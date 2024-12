Perugia. Sul palasport di Pian di Massiano si accende l’insegna Pala BartonEnergy

Pala Barton Energy. Così recita la nuova insegna sul Palasport di Pian di Massiano. È stato ancora una volta il Gruppo Barton ad aggiudicarsi il bando comunale per il “naming right” dell’impianto sportivo. Il relativo accordo è stato presentato a Palazzo dei Priori dall’assessore allo sport Pierluigi Vossi, dal dirigente dell’Unità operativa Impianti sportivi e Erp, Paolo Felici, affiancato dal funzionario Giacomo Capone, e da Silvano Bartolini, fondatore e titolare del gruppo insieme al fratello Mauro.

“Ringrazio i fratelli Bartolini per avere risposto ancora una volta a un bando che è diventato un’ulteriore fonte di risorse utili a far fronte alle pressanti esigenze di manutenzione con cui quotidianamente siamo alle prese – ha affermato l’assessore Vossi -. È ormai noto che in Italia lo sport sconta una carenza di infrastrutture, circa 131 ogni 100mila abitanti, e che le stesse sono spesso obsolete. È quindi cruciale reperire di continuo finanziamenti per mantenere in efficienza gli impianti esistenti e per questo il Comune è impegnato a cogliere tutte le opportunità offerte dalle normative, come il decreto legislativo n. 38 del 2021. Dalla famiglia Bartolini giunge un esempio che vogliamo sottolineare, con l’auspicio che sia sempre più seguito: quello di un’imprenditoria pronta a collaborare con il settore pubblico reinvestendo una parte delle risorse a beneficio della collettività”.

A settembre, come spiegato dal dirigente Felici, a conclusione della gara indetta dal Comune per individuare lo sponsor al quale intitolare il palazzetto di Pian di Massiano, il contratto di naming right è stato nuovamente affidato al Barton Group srl. Rispetto all’importo di 75mila euro posto a base di gara, è stata presentata un’offerta al rialzo del 67,9 per cento, per un importo di aggiudicazione, quindi, di quasi 126mila euro. Il contratto di sponsorizzazione ha una durata di due anni (a partire dal 1° dicembre 2024) con opzione di rinnovo per altri due.

“Il nuovo nome Pala Barton Energy rappresenta la Unit del Gruppo reseller di energia 100% green, proveniente solo da fonti rinnovabili in cui crediamo fortemente – ha ricordato Silvano Bartolini -. È un importante investimento, che abbiamo scelto di realizzare con l’obiettivo di contribuire, da un lato, al continuo miglioramento dell’impianto sportivo in un settore così significativo come quello del tempo libero, e, dall’altro, di lasciare un forte segnale di positività sul territorio”.

“Con i sei anni già trascorsi e con questi ulteriori quattro – prosegue Bartolini – raggiungiamo il decennio di sponsorizzazione di uno degli impianti più iconici di Perugia. Il nuovo naming Pala Barton Energy, nelle nostre intenzioni, rappresenta un altro rilevante investimento a beneficio della comunità locale, dopo il Barton Park che, con il suo ricco palinsesto di eventi, solo nel corso del 2024 ha saputo accogliere oltre 300mila frequentatori confermandosi un luogo della città per la città. Nessun cittadino e nessun imprenditore si senta escluso – ha concluso Bartolini -. Tutti insieme possiamo partecipare a costruire una Perugia sempre più unita e bella”.

La firma del contratto di naming right, avvenuta lunedì 2 dicembre, non è la sola novità annunciata per il palasport di Pian di Massiano: sta infatti per andare in giunta un progetto per l’ulteriore miglioramento del palazzetto. È previsto un intervento di ristrutturazione degli arconi di legno che “si rimandava da anni” e che sarà volto a eliminare le parti esterne deteriorate e a garantirne la conservazione con specifici trattamenti. Il progetto include anche il recupero di un’area da adibire a palestra e la realizzazione di spogliatoi, a riprova del fatto che nell’impianto, come sottolineato da Vossi, “ogni singolo spazio è sfruttato al massimo per lo sport”. “Questa giunta – ha rimarcato l’assessore – cercherà di valorizzare appieno le potenzialità dell’area di Pian di Massiano, cuore di tante discipline sportive popolari oltre che polmone verde della città”.