Spesso si associa il mese di dicembre alle vacanze di Natale, ma per chi è cristiano, è un periodo carico di significati ad iniziare dalla festa dell’Immacolata. Ogni anno infatti l’8 dicembre la Chiesa celebra l’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, il dogma, cioè la verità di fede, per cui la Madonna non è stata “toccata” dal peccato originale, ne è stata preservata sin dal primo istante del suo concepimento.

Perchè l’8 dicembre la Chiesa celebra l’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria e cosa vuol dire? Per il Catechismo della Chiesa cattolica Dio ha scelto gratuitamente Maria da tutta l’eternità perché fosse la Madre di suo Figlio; per compiere tale missione è stata concepita immacolata. Il dogma è stato proclamato l’8 dicembre 1854 papa Pio IX con la bolla Ineffabilis Deus in cui si legge che “la beatissima Vergine Maria nel primo istante della sua concezione, per una grazia ed un privilegio singolare di Dio onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere umano, è stata preservata intatta da ogni macchia del peccato originale”. L’8 dicembre il Pontefice, da tradizione, compie un atto di devozione affidando alla Madonna la città di Roma, i suoi abitanti e i tanti malati in ogni parte del mondo recandosi in piazza di Spagna per il tradizionale Atto di venerazione dell’Immacolata.

In base al calendario romano prevale la festa mariana (se l’8 dicembre è domenica) per cui durante le Messe vengono adottati i testi liturgici propri. Diverso il discorso per le diocesi, a cominciare da Milano, che seguono il rito ambrosiano. Qui la domenica ha sempre la precedenza, non solo in Avvento o in Quaresima ma durante l’intero Anno Liturgico. Significa che anche l’8 dicembre vengono adottati i testi propri della domenica.