Confezionamento secondario in ambito cosmetico ed integratori: un settore in crescita in Italia

Il confenzionamento secondario in ambito cosmetico ed integratori si conferma un settore in crescita in Italia sia per qualità sia per quantità sia per quote di mercato in espansione. A trainare questo ambito economico è soprattutto la Lombardia dove operano eccellenze che da anni hanno scelto di investire in questo ambito creando servizi all’avanguardia come nel caso di Adeco, azienda italiana specializzata nel confezionamento e nel riempimento conto terzi di cosmetici, integratori e altri prodotti. I loro servizi includono il riempimento di prodotti cosmetici, il confezionamento secondario, l’etichettatura, la marcatura e la termoretrazione. Adeco Srl si distingue per la personalizzazione delle soluzioni, l’uso di tecnologie all’avanguardia e l’attenzione ai dettagli, offrendo un supporto completo che va dall’analisi iniziale fino al controllo qualità finale.

L’azienda lavora con piccole e grandi produzioni, rispettando le normative vigenti e garantendo elevati standard di qualità. I loro clienti, soprattutto in Lombardia ma anche nel resto dell’Italia, possono usufruire di soluzioni su misura per il confezionamento, inclusi astucciamenti manuali, confezioni termoretraibili e confezioni esterne per valorizzare e proteggere i prodotti durante il trasporto e la distribuzione. Per maggiori informazioni sui servizi offerti o per richiedere un preventivo, puoi visitare il sito ufficiale di Adeco cioè adecoprime.com.

Adeco: cos’è il confenzionamento secondario in ambito cosmetico ed integratori

Il confezionamento secondario in ambito cosmetico e degli integratori si riferisce al processo di imballaggio che avviene dopo il confezionamento primario, ovvero quello che protegge direttamente il prodotto (ad esempio, il barattolo di crema o la capsula blisterata). Questo tipo di confezionamento ha soprattutto funzioni estetiche, informative e protettive per il prodotto durante il trasporto, la vendita e l’uso finale.

Caratteristiche del confezionamento secondario

Protezione aggiuntiva

Protegge il confezionamento primario da urti, polvere, umidità o altre condizioni ambientali.

Riduce il rischio di danneggiamenti durante il trasporto e lo stoccaggio.

Aspetto estetico e marketing

Migliora l’attrattiva del prodotto agli occhi del consumatore.

Viene progettato per rispecchiare il branding dell’azienda e attirare l’attenzione sugli scaffali.

Include design accattivanti, loghi e colori che identificano il marchio.

Informazioni per il consumatore

Riporta dati obbligatori come elenco degli ingredienti, modalità d’uso, avvertenze e certificazioni.

Per i cosmetici e gli integratori, contiene anche informazioni su eventuali allergeni, dosaggi e consigli d’uso.

Facilità di trasporto e stoccaggio

Permette di confezionare più prodotti insieme in modo ordinato, ad esempio con scatole o espositori multipli.

Esempi di confezionamento secondario

Cosmetici

Scatole di cartone che avvolgono flaconi di profumi, creme o make-up.

Astucci per rossetti o palette di ombretti.

Sleeve (fasce di plastica o cartone) per valorizzare il design.

Integratori

Scatole che contengono blister di capsule o compresse.

Astucci di cartone con informazioni dettagliate sul prodotto.

Confezioni multipack (ad esempio, confezioni da 3 barattoli di vitamine).

Vantaggi del confezionamento secondario

Migliora la percezione del prodotto, conferendo un senso di qualità superiore.

Facilita il rispetto delle normative per la vendita e la tracciabilità del prodotto.

Consente di includere strumenti di marketing come codici QR, sconti o istruzioni promozionali.

Sostenibilità nel confezionamento secondario

Negli ultimi anni, c’è una crescente attenzione verso materiali sostenibili:

Uso di cartoni riciclabili o biodegradabili.

Riduzione di elementi superflui come plastica o inserti decorativi non essenziali.

Design minimalista per ridurre gli sprechi.

Adeco: soluzioni di qualità a costi contenuti

Adeco, specializzata nell’arte del confezionamento, è la soluzione ideale per le aziende in espansione che cercano servizi di confezionamento primario e secondario a costi contenuti. “Siamo specializzati in una vasta gamma di servizi di confezionamento, tra cui riempimenti di cosmetici, confezionamento manuale, etichettature, timbrature, bollinature, termoretrazioni e molto altro ancora” si legge sul portale aziendale adecoprime.com.

I servizi di Ad eco sono articolati e garantiti da processi all’avanguardia, curati da personale altamente qualificato e costantemente aggiornato e con l’utilizzo di macchinari di ultima generazione e materiali di qualità. Visitando il portale adecoprime.com si possono conoscere i diversi servizi e trovare i contatti per richiedere maggiori informazioni.

Lavorazioni di confezionamento secondario

Adeco è un’azienda con grande esperienza nel confezionamento secondario, che include l’imballaggio esterno del prodotto finito per prepararlo alla distribuzione o alla vendita. Adeco si occupa della creazione di confezioni accattivanti e funzionali che rispecchino l’identità del marchio, assicurando sia protezione che una presentazione ottimale.

Riempimento cosmetici

Adeco inoltre gestisce con grande precisione il riempimento di prodotti cosmetici.

Etichettatura, timbratura e bollinatura

L’azienda lombarda assicura un servizio completo di etichettatura, timbratura e bollinatura per garantire che ogni prodotto sia perfettamente identificato e conforme alle normative di mercato.

Termoretrazione

Adeco usa la termoretrazione per proteggere i prodotti con un involucro plastico che si adatta perfettamente alla forma del prodotto

Allestimento espositori

Adeco è anche specializzata in allestimento espositori per GDO, dagli espositori da cassa, fino ai display.