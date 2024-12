Bresso. Incendio in un appartamento di via Roma: morto un sessantenne

Un sessantenne ha perso la vita in un incendio divampato nella notte di martedì 3 dicembre in un appartamento di Bresso nell’hinterland nord di Milano. Il fratello è invece ricoverato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono molto gravi.

In base ad una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, le fiamme si sono sviluppate in un appartamento al secondo piano di una palazzina di sei, al civico 97 di via Roma. L’incendio si sarebbe innescato nella zona della cucina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sesto San Giovanni e i carabinieri.

Al momento dell’incendio in casa c’era anche un terzo fratello della vittima. L’uomo è riuscito a fuggire e a mettersi in salvo senza gravi conseguenze.